نخستین نشان «شهر سبز پایدار جهان اسلام» در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش«شهر سبز پایدار» در همدان از نخستین نشان «شهر سبز پایدار جهان اسلام» در همدان رونمایی کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از دستگاه کنترلر تالاب ساخته مخترع همدانی امیرعباس اقبال‌پور کارشناس تکنولوژی محیط زیست رونمایی کرد.

دستگاه پردازشگر تالابی یک دستگاه محیط زیستی در راستای کنترل و حفاظت است و وظیفه این دستگاه پردازش تالاب‌هاست.

این دستگاه در مرکز تالاب شناور مستقر می‌شود و قسمت بسیار کمی از دستگاه در سطح آب در معرض رویت قرار می‌گیرد.

این دستگاه پارامترهای حیاتی تالاب که حاکی از سلامت و یا عدم سلامت آن است را کنترل و ثبت و به صورت لحظه‌ای مخابره می‌کند تا قبل از وقوع هر آسیبی به تالاب بتوان از وضعیت آن با خبر شد و تصمیمات مناسب را اتخاذ کرد.

پس از رونمایی نیز قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی در همایش ملی «شهر سبز پایدار» با حضور معصومه ابتکار به انجام رسید.