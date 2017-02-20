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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۶

رئیس ارشاد جهرم:

انتخابات انجمن نمایش شهرستان جهرم برگزار شد

انتخابات انجمن نمایش شهرستان جهرم برگزار شد

جهرم-رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم گفت: با برگزاری انتخابات انجمن نمایش، رئیس این انجمن در جهرم مشخص شد.

محسن نعمت‌اللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات انجمن نمایش شهرستان جهرم برای انتخاب رئیس انجمن و نماینده تئاتر جهرم در انجمن استان، با حضور ۳ کاندیدا برگزار شد.

وی با بیان اینکه «قدرت‌الله امین‌پور»، «محمود غفارزاده» و «عبدالرسول نیک‌نهاد» سه کاندیدا برای قرار گرفتن در جایگاه مسئولیت انجمن نمایش شهرستان جهرم بودند، افزود: این انتخابات کاملا بر اساس قوانین و اساسنامه انجمن نمایش برگزار شد.

نعمت‌اللهی با بیان اینکه در طول مدت برگزاری انتخابات، نماینده انجمن و کاندیداهای مورد نظر حضور داشتند اضافه کرد: در پایان رای‌گیری  «قدرت‌الله امین‌پور» با کسب بیشترین آرا به مدت دو سال به عنوان مسئول انجمن نمایش شهرستان جهرم انتخاب شد.

کد مطلب 3912422

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