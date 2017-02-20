ارسال ۵۸ مقاله به دبیرخانه کنگره تاریخ معماری کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی ظهر امروز دوشنبه در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان که در آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، گفت: ۵۸ مقاله در ارتباط با معماری استان از نقاط مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران، همدان، پژوهشکده باستان شناسی کشور به دبیرخانه این کنگره دراستان ارسال شد.

وی عنوان کرد: بعد از بررسی های انجام شده توسط هیئت داوران ۱۴ مقاله برای ارائه در قالب سخنرانی و تعدادی هم در قالب پوستر انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه مقالات انتخاب شده امروز طی سه پانل و فردا هم در دو پانل ارائه می شوند، بیان کرد: طی امروز و فردا هم دو کارگاه آموزشی با عناوین گذرگاه تاریخ جغرافیای کردستان باستان بر پایه سنگ نبشته تنگی‌وراورامانات و پژوهش گذرگاه تاریخ برگزار می شود.

دبیر کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان ادامه داد: در پایان این کنگره مجموعه مقالات ارائه شده چاپ ومنتشر خواهد شد و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

زارعی با اشاره به اینکه منابع مکتوب در زمینه معماری در کشور ما کم است، بیان کرد: تاریخ روم باستان در ۱۰ جلد کتاب در قرن اول نگاشته شده و این نشان می دهد در سایر نقاط دنیا محققان و پژوهشگران و سایر افراد علاقمندان در حوزه های مختلف از جمله معماری اقدام به نگارش مشاهدات خود می کردند اقدامی که متاسفانه در کشورما بسیار کم انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ما برای اطلاع از معماری گذشته ایران ناچار هستیم به سفرنامه افراد خارجی که طی سالیان گذشته به کشورمان سفرکردند، مراجعه کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط مذکور امروزه رسالت افرادی که در حوزه معماری تحصیل و فعالیت می کنند بسیار سنگین است و این افراد باید بیشتر به ثبت و ضبط آنچه در محیط پیرامونشان هست، بپردازند.

دبیر کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان اظهارداشت: معماری و شهرسازی در کشورما همواره حرف برای گفتن داشته و دارد و شایسته نیست امروز این هویت ها را با غفلت از بین ببریم و هویتی را که هیچ سازگاری با تاریخ و فرهنگ ما ندارند، جایگزین آنها کنیم.

زارعی ادامه داد: این کنگره به منظور معرفی و شناسایی و تحلیل معماری استان و تلاش در راستای حفظ هویت معماری و شهرسازی منطقه برگزار شده است.