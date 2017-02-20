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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

دبیر کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری کردستان خبرداد:

ارسال ۵۸ مقاله به دبیرخانه کنگره تاریخ معماری کردستان

ارسال ۵۸ مقاله به دبیرخانه کنگره تاریخ معماری کردستان

سنندج- دبیر کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان از ارسال ۵۸ مقاله از استان های مختلف کشور به دبیرخانه این کنگره دراستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی ظهر امروز دوشنبه در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان که در آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، گفت: ۵۸ مقاله در ارتباط با معماری استان از نقاط مختلف کشور از جمله دانشگاه تهران، همدان، پژوهشکده باستان شناسی کشور به دبیرخانه این کنگره دراستان ارسال شد.

وی عنوان کرد: بعد از بررسی های انجام شده توسط هیئت داوران ۱۴ مقاله برای ارائه در قالب سخنرانی و تعدادی هم در قالب پوستر انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه مقالات انتخاب شده امروز طی سه پانل و فردا هم در دو پانل ارائه می شوند، بیان کرد: طی امروز و فردا هم دو کارگاه آموزشی با عناوین گذرگاه تاریخ جغرافیای کردستان باستان بر پایه سنگ نبشته تنگی‌وراورامانات و پژوهش گذرگاه تاریخ برگزار می شود.

دبیر کمیته علمی  چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان ادامه داد: در پایان این کنگره مجموعه مقالات ارائه شده چاپ ومنتشر خواهد شد و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

زارعی با اشاره به اینکه منابع مکتوب در زمینه معماری در کشور ما کم است، بیان کرد: تاریخ روم باستان در ۱۰ جلد کتاب در قرن اول نگاشته شده و این نشان می دهد در سایر نقاط دنیا محققان و پژوهشگران و سایر افراد علاقمندان در حوزه های مختلف از جمله معماری اقدام به نگارش مشاهدات خود می کردند اقدامی که متاسفانه در کشورما بسیار کم انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ما برای اطلاع از معماری گذشته ایران ناچار هستیم به سفرنامه افراد خارجی که طی سالیان گذشته به کشورمان سفرکردند، مراجعه کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط مذکور امروزه رسالت افرادی که در حوزه معماری تحصیل و فعالیت می کنند بسیار سنگین است و این افراد باید بیشتر به ثبت و ضبط آنچه در محیط پیرامونشان هست، بپردازند.

دبیر کمیته علمی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان اظهارداشت: معماری و شهرسازی در کشورما همواره حرف برای گفتن داشته و دارد و شایسته نیست امروز این هویت ها را با غفلت از بین ببریم و هویتی را که هیچ سازگاری با تاریخ و فرهنگ ما ندارند، جایگزین آنها کنیم.

زارعی ادامه داد: این کنگره به منظور معرفی و شناسایی و تحلیل معماری استان و تلاش در راستای حفظ هویت معماری و شهرسازی منطقه برگزار شده است.

کد مطلب 3912425

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