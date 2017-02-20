۳۹۳ هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح های کشاورزی زنجان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از واگذاری ۳۹۳ هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای کشاورزی و ۱۱۳ هکتار برای اجرای طرح های غیر کشاورزی طی سالهای ۹۲ و ۹۵ در استان زنجانخبر داد.

وی به اقدامات انجام گرفته برای حفظ نباتات در استان تاکید کرد و یاد آورشد: پوشش ۹۶ هزار هکتار از اراضی استان زنجان تحت مدیریت تلفیقی آفات با ارائه کدهای ۱۶ رقمی به منظور تولید محصول سالم انجام گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: کنترل آفت سن گندم در سطح بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از مزارع گندم استان در سالجاری انجام شده است.

جعفری تاکید کرد: کنترل ملخ مراکشی به مزارع شهرستان طارم در سطح ۶ هزار هکتار در سال گذشته و ۱۲هزار هکتار در سالجاری انجام شده و کسب رتبه ممتاز در دیریت مطلوب و علمی آفت مگس زیتون در دو سال اخیر بوده است.

وی افزود: صنعت، خدمات و کشاورزی جزو مهم‌ترین بخش اقتصادی استان زنجان است و باید نسبت به توسعه این بخش ها تاکید و توجه جدی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: با بررسی و شناسایی عوامل موفقیت بعضی از کشورها در این حوزه ها برنامه‌ریزی لازم برای توسعه استان زنجان انجام خواهد شد.

جعفری تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در طول سال برنامه‌های مختلفی در حوزه توسعه بخش کشاورزی اجرایی می‌کند.