به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا تاجالدینی پیش از ظهر دوشنبه دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری برنامههای هفته منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هوراند اظهار داشت: برنامههای هفته منابع طبیعی با پیروی از سیاستهای اجرایی سازمان جنگلها با محوریت مشارکت مردمی تدوین و اجرائی خواهد شد
وی افزود: رویکرد اداره منابع طبیعی جلبتوجه مشارکت مردمی در حفظ جنگلها و مراتع بوده که در این راستا در سال ۹۵ اقداماتی از قبیل انعقاد تفاهمنامه حفاظت مشارکتی فیمابین شوراهای اسلامی، دهیاران، اشخاص و هیئت کوهنوردی شهرستان انجام پذیرفته است.
رئیس قسمت منابع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هوراند بابیان اینکه پوشش گیاهی مراتع هوراند با همکاری مردم افزایشیافته و جلب مشارکتهای مردمی در حفظ جنگلها و مراتع رویکرد منابع طبیعی است، ادامه داد: اقدامات حفاظت مشارکتی و همکاری همشهریان با اداره منابع طبیعی منجر به افزایش پوشش گیاهی گردیده است.
تاجالدینی با اشاره به شعار هفته منابع طبیعی مبنی بر اینکه «همیار طبیعت باشیم» تأکید کرد: در راستای فرهنگسازی برای حفظ و احیای منابع طبیعی و جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در حفظ ثروتهای طبیعی جنگل و مرتع، بهرهگیری از ظرفیت و نفوذ اجتماعی بزرگان از جمله روحانیون، معتمدین، شوراهای اسلامی و ورزشکاران، هیئت کوهنوردی و نخبگان از جمله سیاستهای اداره منابع طبیعی شهرستان بوده که سعی داریم با برگزاری نشستها و گردهماییها با این افراد به این مهم که با حفظ اراضی جنگلی و مرتعی ضمانت ادامه زندگی برای نسل حاضر و آینده بوده دستیابیم.
اختلالات همراه اول در اهر بهزودی رفع میشود
رئیس مخابرات شهرستان اهر نیز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه اختلالات همراه اول در اهر بهزودی رفع میشود، اظهار داشت: نسلهای ۴ و ۴.۵ تلفن همراه برای مشترکین اپراتور همراه اول با هزینه بالغبر ۱۹ میلیارد ریال در شهرستانهای اهر و هوراند راهاندازی شده است.
مختار معتمدی افزود: در شهرهای اهر و هوراند تعداد ۱۹ سایت بی تی اس (BTS) وجود دارد که در ارتقا و نوسازی انجام گرفته، سیستمهای مخابراتی برند هوواوی جایگزین سیستمهای زیمنس شدهاند.
رئیس اداره مخابرات اهر گفت: این ارتقا و نوسازی توسط شرکت ارتباطات سیار ایران و با همکاری شرکت مخابرات منطقه آذربایجان شرقی انجامگرفته شده است.
معتمدی علت اختلالات اخیر تلفنهای همراه در این منطقه را همین موضوع عنوان کرد و گفت: در چند روز آینده این اختلالات نیز بهطور کامل برطرف خواهد شد و مشترکین میتوانند از بروزترین نسلهای تلفن همراه در شهرستانهای اهر و هوراند استفاده کنند.
وی در پایان گفت: مشترکینی که پیامک طرح تعویض «رایگان» سیمکارت برای پشتیبانی از اینترنت پر سرعت نسل ۴ را دریافت کردهاند، میتوانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات مشتریان، علاوه بر تعویض سیمکارت خود جهت بهرهمندی از اینترنت نسل ۴ و ۴٫۵، یک بسته اینترنت پرسرعت ۴ گیگابایتی نیز هدیه بگیرند.
