توضیح سازمان لیگ درباره حل مشکل مهاجم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد وضعیت حضور مهدی طارمی در دیدار پرسپولیس و الهلال عربستان در اولین مسابقه لیگ قهرمانان آسیا گفت: با توجه به پیگیری های فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و ارسال مدارک مبنی بر گذراندن محرومیت مهدی طارمی در اولین دیدار فصل گذشته مقابل پدیده، کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد طارمی مقابل الهلال عربستان محروم نیست.
وی ادامه داد: مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا این مطلب را امروز به ناظر عمانی مسابقه پرسپولیس و الهلال نیز اعلام می کنند.
تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال در هفته اول فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان به مصاف هم خواهند رفت.
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