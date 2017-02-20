توضیح سازمان لیگ درباره حل مشکل مهاجم پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد وضعیت حضور ‏مهدی طارمی در دیدار پرسپولیس و الهلال عربستان در اولین مسابقه لیگ قهرمانان آسیا ‏گفت: با توجه به پیگیری های فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و ارسال مدارک ‏مبنی بر گذراندن محرومیت مهدی طارمی در اولین دیدار فصل گذشته مقابل پدیده، ‏کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای به فدراسیون فوتبال اعلام کرد طارمی مقابل الهلال ‏عربستان محروم نیست.‏

وی ادامه داد: مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا این مطلب را امروز به ناظر عمانی مسابقه ‏پرسپولیس و الهلال نیز اعلام می کنند.‏

تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال در هفته اول فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۱۸:۳۰ روز سه شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط عمان به مصاف هم خواهند رفت.