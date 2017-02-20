قول رهنما برای یک کنسرت متفاوت/ نیاوران میزبان گل و صدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ پس از اولین اجرای زمستانی خود که دی ماه امسال در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، در پنجمین شب از آخرین ماه فصل زمستان دوباره با کنسرت «شب گل و صدا» روی صحنه خواهد رفت.

رهنما در این برنامه منتخبی از قطعه های پرطرفدار خود از جمله «پرنده» و «من و تو» را روی صحنه می برد و در این باره گفت: با توجه به استقبال خوب مخاطبان از اجرای قبلی تمام تلاشم را انجام می دهم دراین اجرا شبی متفاوت برای طرفدارانم به وجود بیاورم. در این اجرا همراه با پیانوی رضا تاجبخش دو نوازنده مهمان نیز خواهیم داشت و صبا راد قطعاتی را بصورت دکلمه خوانی با من همراهی می کند. همچنین طراحی صحنه و تهیه کنندگی این اجرا نیز به عهده صبا راد خواهد بود.

خواننده قطعه پر طرفدار «مرسدس» درباره فعالیت های آتی خود، توضیح داد: سه مجموعه موسیقایی جدید دارم که یک آلبوم از این سه مجموعه تا آخر امسال منتشر و روانه بازار خواهم کرد. دومین آلبوم نیز از این مجموعه تا اردیبهشت ماه سال جدید روانه بازار موسیقی کشور می شود. البته تعدادی تک تراک نیز آخرین بخش این مجموعه را تشکیل می دهد که در این اجرا از آنها رونمایی می شود، همچنین درکنسرت پیش رو، یک قطعه از آلبوم جدید با حضور تنظیم کننده این قطعه برای مخاطبان اجرا می شود.

تازه ترین کنسرت مانی رهنما ساعت ۲۰ روز پنجم اسفند ماه در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

عکس کنار خبر از سانازجهان آرایی است.