محموله ۲۹ هزار لیتری گازوییل قاچاق توقیف شد

سرهنگ عبدالله زاده پاشاکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد:مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی حین گشت زنی در محورهای اصلی شهرستان رباط کریم به یک دستگاه خودروی سنگین با یک نفر سرنشین مشکوک و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی خودرو را متوقف کرده و در بازرسی به عمل آمده از تانکر آن موفق به کشف ۲۹هزار و ۴۰ لیتر فرآورده نفتی قاچاق شدند، که متهم را دستگیر و جهت بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.

پاشاکی ادامه داد: متهم دستگیر شده در بازجویی های پلیسی به جرم خود اعتراف کرده و اذعان داشت سوخت قاچاق کشف شده را به صورت غیرقانونی بارگیری و قصد انتقال آن به جایگاه های سوخت در غرب استان تهران داشته که با هوشیاری مأموران موفق نشده است.

به گفته وی ارزش ریالی گازوییل قاچاق کشف شده توسط کارشناسان، ۱۴۵میلیون ریال محاسبه و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.