حزب الله در ثبات لبنان سهیم بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان اظهار داشت: حزب الله به طور مستقیم در ثبات لبنان سهیم بوده است. باید اعتراف کنیم که همه ما در شرایط واقعا حساسی بسر می بریم و همه باید در مبارزه با تروریسم نقش داشته باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب الله از زمان تاسیس خود یک گروه مقاومت بوده است و امروز هم به عنوان مقاومت محسوب می شود و هم دارای نماینده سیاسی در پارلمان و دولت لبنان است، علاوه بر این به صورت جدی با تروریسم در سوریه مبارزه می کند.

سفیر روسیه در بیروت درباره انتخابات پارلمانی لبنان گفت: ما اطمینان داریم که انتخابات برگزار خواهد شد. ما نسبت به توافق احزاب و جریان های سیاسی در رابطه با قانون انتخابات در لبنان اهمیت می دهیم.

زاسپکین در بخش دیگر سخنان خود گفت: موضع راهبردی روسیه در سوریه در طول سال های گذشته تاکنون تغییر نکرده است، مسکو از ابتدای بحران سوریه خواستار دستیابی به یک طرح نقشه راه سیاسی برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه بوده است.