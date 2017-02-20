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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

سفیر روسیه در بیروت:

حزب الله در ثبات لبنان سهیم بوده است

حزب الله در ثبات لبنان سهیم بوده است

سفیر روسیه در بیروت در سخنانی اعلام کرد که حزب الله لبنان در ثبات این کشور سهیم بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «الکساندر زاسپکین» سفیر روسیه در لبنان اظهار داشت: حزب الله به طور مستقیم در ثبات لبنان سهیم بوده است. باید اعتراف کنیم که همه ما در شرایط واقعا حساسی بسر می بریم و همه باید در مبارزه با تروریسم نقش داشته باشند.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب الله از زمان تاسیس خود یک گروه مقاومت بوده است و امروز هم به عنوان مقاومت محسوب می شود و هم دارای نماینده سیاسی در پارلمان و دولت لبنان است، علاوه بر این به صورت جدی با تروریسم در سوریه مبارزه می کند.

سفیر روسیه در بیروت درباره انتخابات پارلمانی لبنان گفت: ما اطمینان داریم که انتخابات برگزار خواهد شد. ما نسبت به توافق احزاب و جریان های سیاسی در رابطه با قانون انتخابات در لبنان اهمیت می دهیم.

زاسپکین در بخش دیگر سخنان خود گفت: موضع راهبردی روسیه در سوریه در طول سال های گذشته تاکنون تغییر نکرده است، مسکو از ابتدای بحران سوریه خواستار دستیابی به یک طرح نقشه راه سیاسی برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران سوریه بوده است.

کد مطلب 3912439
سمیه خمارباقی

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