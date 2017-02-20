آئین نکوداشت آیت الله فیض سرخه ای برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سرخه، علی محمد مویدی زاده در جلسه هماهنگی آئین نکوداشت آیت الله فیض سرخه ای در محل فرمانداری با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حضور قابل توجه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیان داشت: مردم ایران اسلامی در این حماسه ملی صحنه ای بی نظیر از حضور پرشور و با شکوه خود را برای تمام جهانیان به نمایش گذاشتند.

وی تصریح کرد: امروز انسجام و وحدت ملی لازمه اصلی پیشرفت ایران اسلامی است.

فرماندار سرخه با اشاره به کنفرانس مونیخ گفت: اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه عربستان و وزیر دفاع اسرائیل نشان ازنادانی، فریب خوردگی و دشمنی های دیرینه آنان با ملت بزرگ این مرز و بوم داشته و بیان داشت: وزیر خارجه ترکیه درحالی سخن از ترویج فرقه گرایی در منطقه توسط ایران اسلامی به میان می آورد که ترکیه خود به استناد تاریخ در این خصوص کارنامه مطلوبی نداشته و ندارد.

مویدی زاده در ادامه‌ افزود:باسیاست ها و تدابیر موفق دولت تدبیر و امید امروزه شاهد ایجاد شکافی عمیق بین کشورهای اروپای غربی با آمریکا و انزوای این کشور هستیم که این مهم یکی از دستاوردهای شاخص اقدامات دولت در راستای تنش زدایی و از بین بردن ایران هراسی بخصوص در مذاکرات ۵+۱ بوده است.

وی افزود: مردم فهیم، آگاه و با بصیرت ایران اسلامی همانطور که در صحنه های دیگر این مرز و بوم افتخارات بی نظیری به ثبت رسانده اند در انتخابات آتی نیز با حضور پرشور و حماسی خود با آگاهی و بصیرتی که به دفعات از خود نشان داده اند در پای صندوق های رای بهترین ها را برای کشور رقم زده و نشان خواهند داد که نیازی به دلسوزی های سودجویانه عده ای خاص نداشته و نخواهند داشت.

مراسم نکوداشت آیت الله فیض سرخه ای در اواخر اسفند ماه سال جاری با حضور مسئولان کشوری، استان و شهرستانی و علمای برجسته استان در فرهنگسرای باران سرخه برگزار خواهد شد.