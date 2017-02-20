به گزارش خبرگزاری مهر، این کشور که به نوعی می‌توان آن را یک کشور تمام اروپایی تلقی کرد بدلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری فراوان و منحصر به فرد خود همواره مورد توجه گردشگران قرار داشته است. وجود این همه آثار گردشگری به همراه آب و هوای مدیترانه‌ای و وصف نشدنی ترکیه و البته سواحل بسیار دلنشین آن باعث شده تا هر ساله و در ایام مختلف سال خصوصا تعطیلات کریسمس، گردشگران بسیار زیادی از نقاط مختلف جهان به ترکیه سفر کنند.

طبیعتا اکثر این سفرها به صورت هوایی و با هواپیما انجام می شود؛ به همین دلیل وجود یک ایرلاین بسیار کارآمد همراه با ناوگانی مدرن و پیشرفته ازجمله احتیاجات واجب و ضروری ترکیه است که باید گفت شرکت هواپیمایی «ترکیش ایر» خیال دولت مردان این کشور را از این بابت راحت نموده است.

بد نیست بدانید هواپیمایی ترکیش ایر درواقع شرکت هواپیمایی ملی کشور ترکیه و همچنین حامل پرچم این کشور است، همانگونه که در کشورمان نیز هواپیمایی «ترکیش ایر» شرکت هواپیمایی ملی و حامل پرچم مقدس کشورمان است. نکته مهم در خصوص ترکیش ایر که آن را از هر حیث متمایز می‌سازد، این است بعد از دو شرکت هواپیمایی مطرح «ایرفرانس» و «لوفت هانزا»، ترکیش ایر بعنوان سومین ایرلاین قاره اروپا به لحاظ جابجایی مسافران شناخته می‌شود.

THY که مخفف Turk Hava Yollari است، نامی است که در سال ۱۹۵۶ توسط دولت ترکیه بر این شرکت هواپیمایی نهاده شد. بعد از آن نیز این ایرلاین توانست به عضویت اتحادیه جهانی هواپیما یعنی یاتا(IATA) دربیاید. همچنین باید اضافه کنیم که بنا بر تصمیم گیری‌های دولت ترکیه، بخشی از سهام این شرکت به شرکت هواپیمایی معروف بریتیش ایرویز فروخته شد که در نتیجه توانستند از خدمات فنی بریتیش ایرویز بهره مند شوند.

به گزارش ویرلن، از سال ۲۰۰۰ به بعد فعالیت‌ها و پیشرفت های این شرکت روند صعودی بسیار قابل توجهی به خود گرفت و در سال ۲۰۰۴ با اضافه شدن ۱۵ فروند هواپیمای بوئینگ آمریکایی و ۳۶ فروند هواپیمای مدرن ایرباس فرانسوی، ناوگان این شرکت چهره ای جدید به خود گرفت. بنابر آمار اعلام شده، تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۳۵ فروند هواپیمای مختلف، ناوگان هوایی این شرکت را تشکیل داده اند که مشخصات دقیق آن به شرح زیر است:

در حال حاضر هواپیماهای Turkish Airlines را می‌توانید با لوگویی مرکب از رنگ های قرمز و سفید که تصویر پرنده ای قرمز رنگ در مرکز آن نقش بسته است را مشاهده کنید:

کلاس‌های پروازی

در پروازهای ترکیش ایرلاین سه نوع کلاس پروازی وجود دارد که به شرح زیر است:

کلاس پروازی Comfort

کلاس پروازی Business

کلاس پروازی Economy

کلاس پروازی Comfort: این کلاس پروازی عمدتا در هواپیماهای بوئینگ B۷۷۷ عرضه می‌شود. صندلی‌های این کلاس، دارای امکاناتی نظیر چراغ مطالعه و مانیتور ۱۰ اینچی شخصی هستند.

کلاس پروازی Business: این کلاس پروازی در حقیقت بالاترین سطحی است که در پروازهای ترکیش ایرلاین وجود دارد. از جمله ویژگی‌های کلاس Business این پروازها می‌توان به خدمات پذیرایی درجه یک، امکان خواباندن ۱۸۰ درجه‌ای صندلی‌ها، چراغ مطالعه و... اشاره کرد.

کلاس پروازی Economy: در این کلاس پروازی چندین نوع غذای بین المللی و البته محلی ترکیه سرو می‌شود. نمایشگرهای این کلاس پروازی نیز در طول سفر با پخش برنامه های مختلف لحظات آرامش بخشی را برای مسافران خود بوجود می‌آورد.

همانطور که گفته شد در کلاس‌های پروازی این شرکت بهترین غذاهای بین‌المللی و ترکی سرو می‌شود اما بد نیست بدانید ترکیش ایر جهت ارائه باکیفیت‌ترین مواد غذایی، قراردادی را با شرکت معروف اتریشی «Do & Co» منعقد کرده است که به موجب آن، این شرکت وظیفه کترینگ در این شرکت هواپیمایی را عهده‌دار است و به همین منظور شعبه‌های زیادی از این شرکت اتریشی در ترکیه یافت می‌شود. این شرکت تولید کترینگ در حقیقت یکی از برترین شرکت‌های تولید مواد غذایی سفرهای هوایی در جهان محسوب می‌شود. باید اذعان داشت در حال حاضر ترکیش ایرلاینز، هواپیمایی مطرح ترکیه‌ای، از برترین خطوط هوایی در سراسر دنیاست.

از آنجا که گردشگران ایرانی زیادی در طی سال به شهرهای مختلف ترکیه سفر می‌کنند، پروازهای زیادی از این شرکت در طول هفته به کشورمان انجام می‌شود؛ لذا درصورتیکه تمایل داشته باشید می‌توانید به مراجعه به وب سایت‌های اینترنتی خرید یا رزرو بلیط همون Safarme، نسبت به خرید بلیط هواپیما این شرکت اقدام به خرید آنها کنیدو از سفر با ترکیش ایر نهایت لذت را ببرید.

البته توجه داشته باشید بدلیل کیفیت بالای خدمات پروازی هواپیماهای این ایرلاین ترکی، هزینه بلیط هواپیماهای آن نیز به مراتب بیشتر از بلیط هواپیما شرکت‌های ایرانی است. نکته دیگری که باید درخصوص سفرمی بیان کنیم این است که این وب سایت به شما قابلیت رزرو هتل شهرهای مختلف ایران را نیز ارائه می‌کند؛ بدین ترتیب هم می‌توانید بلیط هواپیما تهیه کنید و هم با رزرو هتل از بابت محل اقامت خود نگرانی نداشته باشید.

اما بگذارید در این قسمت سری بزنیم به اشخاص معروف و تیم های ورزشی بزرگی که ترکیش ایرلاینز بعنوان اسپانسر آنها در حال فعالیت هستد. باشگاه‌های فوتبال گالاتسرای ترکیه، بارسلونا اسپانیا، المپیک مارسی فرانسه، دورتموند آلمان و چند باشگاه دیگر ازجمله تیم‌های فوتبالی هستند که ترکیش ایرلاینز را بعنوان اسپانسر خود می‌شناسند.

منبع: http://xn--wgbd۶b.mihanblog.com