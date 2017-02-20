بازیکن تیم پارتیزان با گریه زمین را ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های راد و پارتیزان روز یکشنبه در لیگ صربستان در شهر بلگراد به مصاف یکدیگر رفتند که در این دیدار تیم پارتیزان با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

در جریان این بازی هواداران تیم راد علیرغم هشدارهای داور و اعلام در بلندگوی ورزشگاه دائماً شعارهای نژادپرستانه سر می دادند و همچنین بنری با این مضمون به همراه داشتند که توسط عوامل برگزاری بازی جمع آوری شد.

«اورتون لوئیس» بازیکن تیم فوتبال پارتیزان که در طول ۹۰ دقیقه مورد هجمه شعارهای نژادپرستانه هواداران راد قرار گرفته بود، با حرکت دست خود به آنها بی احترامی کرد و به نشان باشگاه پارتیزان اشاره کرد. همین حرکت لوئیس جرقه ای بود تا باعث شود بازیکنان دو تیم با هم درگیر شوند؛ در حالیکه داور بازی تلاش می کرد تا بازی را به حال اولش بازگرداند.

نهایتاً اورتون لوئیس در حالیکه اشکهای خود را با دستش پاک می کرد و توسط هم تیمی هایش در آغوش گرفته می شد، زمین بازی را ترک کرد.

وی بعد از بازی به خبرنگاران گفت: تمام طول ۹۰ دقیقه شعارهای نژادپرستانه و همچنین رفتار بازیکنان حریف که از آن حمایت می کردند را تحمل کردم. همه آنها داشتند به من حمله می کردند. قصد دارم هر چه زودتر این موضوع را فراموش کنم. صربستان و مردم اینجا را دوست دارم و به همین دلیل گریه کردم. اما لطفاً به نژادپرستی نه بگویید!

اورتون لوئیس در ماه ژانویه ۲۰۱۶ از لیگ سوئیس به تیم پارتیزان در صربستان ملحق شده است.