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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

افزایش ٢٧ درصدی برخورد با تخلفات نسبت به سال قبل

افزایش ٢٧ درصدی برخورد با تخلفات نسبت به سال قبل

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا گفت: در مدت ١٠ ماه سال جاری، برخورد با مجموع تخلفات درون‌شهری و برون‌شهری در سطح کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٧ درصد، رشد داشته است.

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفتگو با خبر نگار مهر، گفت: این رشد برخورد با تخلفات، در وهله به دلیل توسعه تجهیزات هوشمند پلیس مثل دوربین هاست و در وهله دوم این رشد ناشی از ابلاغ دستورات عملیاتی است که از طریق هیات رییسه پلیس راهور ناجا به واحدهای عملیاتی منتقل شده است. این دستورات شامل دستوراتی برای برخورد بدون اغماض با تخلفاتی است که منجر به حوادث می شود.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور با اشاره به اینکه این ابلاغیه ها به صورت جدی با هدف پیشگیری از حوادث در دستور کار همکاران پلیس راهور ناجا قرار گرفته اند، تاکید کرد: این موضوع باعث شده که ما در ١٠ ماهه امسال نسبت به سال قبل ٢٧ درصد افزایش برخورد با تخلفات و در نتیجه کاهش تخلفات حادثه ساز را داشته باشیم.

کد مطلب 3912449

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