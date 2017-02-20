افزایش ٢٧ درصدی برخورد با تخلفات نسبت به سال قبل

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفتگو با خبر نگار مهر، گفت: این رشد برخورد با تخلفات، در وهله به دلیل توسعه تجهیزات هوشمند پلیس مثل دوربین هاست و در وهله دوم این رشد ناشی از ابلاغ دستورات عملیاتی است که از طریق هیات رییسه پلیس راهور ناجا به واحدهای عملیاتی منتقل شده است. این دستورات شامل دستوراتی برای برخورد بدون اغماض با تخلفاتی است که منجر به حوادث می شود.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور با اشاره به اینکه این ابلاغیه ها به صورت جدی با هدف پیشگیری از حوادث در دستور کار همکاران پلیس راهور ناجا قرار گرفته اند، تاکید کرد: این موضوع باعث شده که ما در ١٠ ماهه امسال نسبت به سال قبل ٢٧ درصد افزایش برخورد با تخلفات و در نتیجه کاهش تخلفات حادثه ساز را داشته باشیم.