توجه به توان داخلی و خودکفایی در توسعه کشور امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری صبح امروز در مراسم بهره برداری از فاز نخست خط ۲ قطار شهری مشهد اظهار کرد: خودکفایی، نگاه به داخل و اقتصاد مقاومتی از عوامل اصلی موفقیت در توسعه کشور است.

وی ادامه داد: پروژه قطار شهری مشهد نیز بیانگر همین ادعاست و امیدواریم در آینده شاهد هم‌افزایی، همدلی و هماهنگی بیشتر و اعتقادی راسخ‌تر به توان داخلی کشور باشیم و رشد و شکوفایی هرچه بیشتر در آینده رقم بخورد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه پروژه خط ۲ قطار شهری مشهد با همتی بی‌نظیر به نتیجه رسید، افزود: سپاه پاسداران نیز با جهاد اقتصادی و اجتماعی در تمام ماموریت های دفاعی، امنیتی و سازندگی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پیروز بوده است.

وی در ادامه عنوان کرد: ملت ایران همواره با حضور در عرصه های مختلف نظیر انتخابات نقش مهمی در رقم زدن سرنوشت خود داشته اند. اگر مشکلی در بدنه نظام وجود دارد باید دلیل آن را در فقدان عوامل مذکور جستجو کرد.

وی تصریح کرد: علل و عوامل اصلی مختلفی در موفقیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی موثر هستند که به بیان چهار مورد آن ها می پردازم.

سرلشکر جعفری ایمان به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را نخستین عامل در موفقیت و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایمان به اسلام و نظام از عوامل موفقیت در پروژه هاست که در نیروهای مجموعه سپاه، بسیج و سایر نیروهای دست اندرکار در نظام وجود دارد و بسیار تعیین کننده است.

وی عامل بعد را تعهد انقلابی اعلام کرد و افزود: تعهد انقلابی، باور داشتن انقلاب و تلاش برای نشان دادن کارآمدی نظام از دیگر عوامل انگیزشی برای توسعه کشور است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: همچنین باید برای رسیدن به موفقیت و توسعه کشور مدیریت جهادی برگرفته از دوران دفاع مقدس و درسی را که از شهدا و ایثارگران گرفتیم در عرصه های مختلف سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وی همدلی، هم‌افزایی، هماهنگی و انسجام بین دستگاه‌های اجرایی را عامل چهارم در موفقیت نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد و گفت: این مورد بین دستگاه های اجرایی از دیگر عوامل موفقیت در اجرای پروژه هاست که در پروژه خط دوم قطارشهری مشهد به خوبی مشهود است.