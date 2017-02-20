فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۴۲۵ هزار مشترک در اردبیل از خدمات شرکت گاز استفاده می‌کنند که برای ۷۵ درصد از آن ها قبض آنی صادر می‌شود.

وی افزود: سیستم قرائت و چاپ آنی قبوض برای اولین بار در استان اردبیل پیاده شده و هم اینک برخی استان‌های دیگر از این طرح الگو گیری کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه این طرح در کاهش هزینه‌ها و ترافیک خدمت‌رسانی تأثیر مثبت دارد، اضافه کرد: با توسعه شهرها تلاش شده خدمات کیفی تیر نیز ارائه شود.

خدایی تأکید کرد: با توجه به نتایج مطلوب صدور آنی قبوض در نظر داریم این طرح برای تمامی مشترکان در آینده نزدیک اجرا شود.

وی افزود: در حال حاضر تمامی ۲۶ شهر استان برخوردار از نعمت گاز است و در بخش روستایی نیز ۸۲ درصد از خانوارهای روستایی گاز طبیعی دارند.