  1. استانها
  2. اردبیل
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

مدیرعامل شرکت گاز اردبیل:

۷۵ درصد از مشترکان گاز اردبیل قبض آنی دریافت می‌کنند

۷۵ درصد از مشترکان گاز اردبیل قبض آنی دریافت می‌کنند

اردبیل – مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در حال حاضر ۷۵ درصد از مشترکان گاز استان قبض خود را به صورت آنی و در لحظه مراجعه کنتور خوان دریافت می‌کنند.

فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ۴۲۵ هزار مشترک در اردبیل از خدمات شرکت گاز استفاده می‌کنند که برای ۷۵ درصد از آن ها قبض آنی صادر می‌شود.

وی افزود: سیستم قرائت و چاپ آنی قبوض برای اولین بار در استان اردبیل پیاده شده و هم اینک برخی استان‌های دیگر از این طرح الگو گیری کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه این طرح در کاهش هزینه‌ها و ترافیک خدمت‌رسانی تأثیر مثبت دارد، اضافه کرد: با توسعه شهرها تلاش شده خدمات کیفی تیر نیز ارائه شود.

خدایی تأکید کرد: با توجه به نتایج مطلوب صدور آنی قبوض در نظر داریم این طرح برای تمامی مشترکان در آینده نزدیک اجرا شود.

وی افزود: در حال حاضر تمامی ۲۶ شهر استان برخوردار از نعمت گاز است و در بخش روستایی نیز ۸۲ درصد از خانوارهای روستایی گاز طبیعی دارند.

کد مطلب 3912454
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها