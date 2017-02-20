به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه پسماند لرستان با اشاره به پسماندهای بیمارستانها و مطب های پزشکان در استان اظهار داشت: سازمان نظام پزشکی، ۱۰ روز به پزشکان و بیمارستان ها برای جمع آوری زباله ها و پسماندها مهلت دهد و بعد از این مدت باید با پزشکان و بیمارستان های متخلف برخورد کند.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده هر جا در کاری قطعیت وجود داشته باشد، کار انجام می شود گفت: در کار جمع آوری پسماندها نیز باید از قوه قهریه و دستگاه اجرایی استفاده کرد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه سلامت مردم ارزشش بالاتر از آن است که با آن بازی شود گفت: ۳۵۰ پزشک سطح استان باید در کار جمع آوری زباله ها و پسماند مطب های خود اهتمام و تلاش کنند.

اصلانی در ادامه با اشاره به نقش شهرداری ها در امر جمع آوری پسماند استان تصریح کرد: شهرداری می تواند به هنگام صدور پروانه ساخت ساختمانها به ازای هر یک متر مربع مبلغ عوارضی را بابت دفن یا دفع زباله ها و نخاله ها دریافت کند.

وی بیان داشت: از ۱۵ اسفندماه باید قانون جمع آوری و انتقال زباله ها در استان اجرا شود.