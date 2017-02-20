به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یزدان شناس پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد: باید مدیریت واحد شهری به شهرداری ها واگذار شود تا روند خدمات دهی نیز مطلوب تر شود.

وی با بیان اینکه شهرداری ها باید در حوزه عمل، استقلال بیشتری داشته باشند، گفت: این امر باعث برنامه ریزی دقیق تر در خدمات دهی به شهروندان می شود.

رئیس شورای اسلامی بیرجند نیز در این دیدار با اشاره به اقدامات چهارساله شورای اسلامی بیرجند بیان کرد: طی این مدت ۲۰۵ جلسه در این شورا تشکیل و ۶۶۱ مصوبه نیز در زمینه های مختلف فرهنگی، حقوقی، ورزشی و عمران نیز مصوب شده است.

رضا زنگویی با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری کمیته حقوقی در این شورا تشکیل شده است، افزود: این کمیته نقش مهمی نیز در شورا ایفا می کند.

وی با اشاره به خشکسالی های حاکم بر استان، بیان کرد: در راستای این خشکسالی ها و از بین رفتن منابع درآمد مردم، بودجه شهرداری را طی دوسال گذشته افزایش نداده ایم.

زنگویی ادامه داد: چه خوب بود اگر وزیر کشور برای شهرداری هایی مانند بیرجند که منابع درآمد پایینی دارند، بودجه ای در نظر می گرفت.

وی با اشاره به مهم ترین مشکلات و مطالبات مردمی از شورای شهر بیان کرد: انتقال صنوف آلاینده از مهم ترین مطالبات بوده و نیازمند همکاری و توجه است.

زنگویی تأمین زیرساخت ها و آسفالت مهر شهر را از دیگر مطالبات مردمی دانست و گفت: این امر نیز نیازمند توجه دستگاه های زیربط بوده چرا که آسفالت معابر مشروط به تأمین زیرساخت ها است.

مهدی عبد الرزاق نژاد، یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان بیرجند نیز در این دیدار با بیان اینکه مسائل فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند توجه همه مسئولان است، گفت: گاهی در مسائل فرهنگی و اجتماعی برنامه هایی انجام می شود که وظایف شورا را نیز دو برابر می کند.