افتتاح ۶۰ پایگاه آموزشی سبک زندگی فاطمی در زنجان طی دهه فاطمیه

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه برگزاری سلسله برنامه های طرح جامع سبک زندگی اسلامی مرحله سوم این طرح با عنوان سبک زندگی فاطمی در استان زنجان برگزار میگردد.

وی اظهار کرد: این طرح از ایام شهادت حضرت زهرا(س) آغاز و تا ایام ولادت حضرت فاطمه ادامه خواهد داشت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه طرح سبک زندگی فاطمی در ۶۰ پایگاه و با حضور استادان دانشگاه و مدرسین حوزه به تبیین زوایای شخصیتی و ابعاد الگویی زندگی حضرت زهرا(س) می پردازند، افزود: طرح جامع سبک زندگی اسلامی در ۶ مرحله و از اواخر سال ۹۵ شروع و تا فروردین ۹۶ ادامه خواهد داشت.

صفی یاری تاکید کرد: هم اکنون طرح عفاف گرایی نیز در ۵۲ پایگاه در سطح استان در دست اجرا است.