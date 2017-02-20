بوشهر استان مقاومت و استوار مقابل تهاجم بیگانگان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح مجتمع ورزشی و توانبخشی بنیاد شهید استان بوشهر اظهار داشت: شهدا، جانبازان و ایثارگران شناسنامه جهاد و ایثار استقامت نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: بی‌تردید خدمت به خانواده شهدا ایثارگران و جانبازان یک وظیفه بنیادین برای مسئولین نظام ما است و اکنون شاهد این هستیم که تمامی مسئولان این نظام توجه ویژه‌ای به این بخش دارند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خطاب به کارمندان بنیاد شهید استان بوشهر گفت: خدمت به خانواده شهدای ایثارگران و جانبازان یک نعمت الهی، شرافت دینی و انسانی است که خدا نصیب شما کرده است.

امام جمعه بوشهر بیان کرد: پراجرترین کار در نظام اسلامی ایران ما خدمت به این خانواده است.

صفایی‌بوشهری عنوان کرد: باید تلاش کنیم که این جامه بزرگ کوچکترین کمبودی را احساس نکنند و خدمات خوبی به آنها ارائه شود.

وی گفت: خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان امروز مانند سال‌های دفاع مقدس همچنان در حال دفاع و در کنار رهبر معظم انقلاب هستند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر از دیرباز استان بیداری، مقاومت و استوار در مقابل تهاجم بیگانگان بوده است افزود: مردم استان بوشهر اکنون نیز مانند گذشته در برابر دشمنان ایستادگی خواهند کرد.