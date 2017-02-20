به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، احسان خزاعی، معاون امور مالی و اداری و قربانعلی پورمرجان، مدیرکل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با سفر به پاکستان از خانه فرهنگ ایران در لاهور بازدید و در نشستی با حضور یازده تن از مسئولین حزب جمعیت علمای پاکستان (شاخه نیازی) و نیز رؤسای فدراسیون فرهنگی ـ تجاری ایران و پاکستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

امجد چشتی، دبیرکل حزب جمعیت علمای پاکستان (شاخه نیازی) در ابتدای این جلسه گفت: هدف تأسیس و تداوم فعالیت‌های این حزب، گسترش نظام محمدی (ص) و نگهبانی از رسالت و شخصیت رسول‌الله است.

وی با بیان اینکه حزب جمعیت علمای پاکستان (شاخه نیازی)، بزرگ‌ترین حزب سیاسی و مذهبی اهل تسنن در پاکستان است، ادامه داد: مسئولین حزب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و زمانی که امام خمینی (ره) در پاریس بودند، از ایشان حمایت و از فرامین‌شان اطاعت کردند.

امجد چشتی افزود: با اعمال گروه‌های تکفیری مخالف و آن را محکوم می‌کنیم و خواهان گسترش تقریب مذاهب اسلامی و وحدت شیعه و سنی هستیم. همچنین در قبال مسایلی نظیر دفاع از مردم فلسطین، بحث یمن، بی‌احترامی به قبور بقیع، مبارزه با افراط‌گرایی و ... مواضع حزب ما، همسو با جمهوری اسلامی ایران است.

سپس پیر سید محمد معصوم حسین شاه نقوی، رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان (شاخه نیازی) با بیان سخنانی گفت: حمایت امام خمینی (ره) از آرمان فلسطین و اعتراض به مظالم علیه مسلمانان جهان، شعله‌های وحدت اهل تسنن و تشیع را در جهان پرفروغ‌تر ساخت.

وی افزود: فتواهای آیات عظام از جمله امام خمینی (ره)، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله خامنه‌ای، در خصوص لزوم تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مسلمین، موجب شد تا حدود 90 درصد از اختلافات ساختگی فی‌مابین تشیع و تسنن رفع شود. در پی این اقدامات بود که پس از هزار و 400 سال، بار دیگر چهره نظام محمدی (ص) نمایان شد. به همین دلیل بانی حزب جمعیت علمای پاکستان (شاخه نیازی)، مرحوم عبدالستار خان نیازی، ضمن استشمام عطر انقلاب ایران، ندا داد که این انقلاب فقط از آن ایران نیست و انقلابی اسلامی است.

روابط فرهنگی ایران و پاکستان کهن است

در ادامه احسان خزاعی، با ایراد سخنرانی خود اظهار کرد: روابط فرهنگی ایران و پاکستان تاریخی بس کهن دارد و در هیچیک از اوراق تاریخی، نام ایران و پاکستان از هم جدا نیست. جلسه امروز هم مبین روابط کهن تمدنی و فرهنگی دو کشور است.

وی در ادامه با گفتن اینکه دشمنان اسلام همواره در پی ایجاد اختلاف و دشمنی بین مسلمانان هستند، افزود: حادثه بزرگ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران این بود که امام خمینی (ره) چهره واقعی اسلام ناب محمدی (ص) را به جهانیان معرفی کرد.

پورمرجان نیز گفت: این بسیار مهم است که آرمان انقلاب اسلامی، قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مورد حمایت و علاقمندی مردم دوست و برادر پاکستان بوده است. در حالیکه اسلام در دو شاخص رحمانی و خشونتی به جهانیان معرفی می‌شود.

وی گفت: برخی از علمای کم‌عقل، عامل اشاعه وجه خشونتی اسلام و تأیید اعمال گروه‌های تکفیری و وهابیت، هستند؛ اما وجه رحمانی اسلام، قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توسط بسیاری از علمای برجسته سنی و شیعه اشاعه و توصیه شده است.

پورمرجان ادامه داد: از آنجا که فطرت انسانی مغایر با اعمال ضدبشری است. این قبیل اعمال افراطی و تکفیری، موفقیتی نخواهد داشت. مسلماً شعارهای جهانشمول، فرامین و رهنمودهای وحدت‌آفرین امام خمینی (ره)، از دلایل تداوم انقلاب اسلامی ایران در جهان است. بدین سبب نیز انقلاب اسلامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حامیان فراوانی در پاکستان دارد.

وی افزود: سفر امام خامنه‌ای به پاکستان و استقبال بی‌نظیر تاریخی که از ایشان در این کشور به عمل آمد و نیز سفرهای مکرر نوه امام خمینی (ره ) به پاکستان، نشانه‌های علایق، تداوم دوستی دو ملت مسلمان و دو کشور برادر و همسایه دارد. مسلم بدانید که مردم ایران و پاکستان، همواره در غم‌ها و شادی‌های یکدیگر شریک هستند و خواهند بود.