ارائه لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی رستمیان در توضیح آخرین وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۹۵ تمدید شده است، هرچند دولت از شش ماه گذشته می‌بایست لایحه تمدید اجرای آزمایشی این قانون یا لایحه دایمی کردن قانون را به مجلس ارائه می‌کرد اما تاکنون این لایحه به دست مجلس نرسیده است.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بنابر اخبار واصله از برخی افراد طی روزهای آتی دولت لایحه تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس ارائه خواهد کرد و بعد از گذشت شش ماه لایحه دائمی کردن قانون را نیز ارائه خواهد کرد.

وی افزود: دولت لایحه قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری را آماده کرده و تنها برخی اقدامات نهایی آن باقی مانده است از این رو برای جلوگیری از خلاء قانونی لایحه تمدید اجرای آزمایشی را به زودی ارائه خواهد کرد.

رستمیان یادآور شد: قانون اجرای آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای اشکالاتی است که دولت در قانون دایمی باید نسبت به رفع آنها اهتمام ورزد، البته در برنامه ششم توسعه نسبت به اصلاح برخی از مواد این قانون پرداخته شد که دولت باید آنها را در قانون دائمی لحاظ کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مفادی از قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشور چون حقوق و دستمزدها، تعیین حقوق مدیران و حداقل و حداکثر این حقوق و برخی دیگر از مواد دارای اشکال است که باید متناسب با برنامه ششم توسعه اصلاح شود.