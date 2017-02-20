روند صحیحی در واگذاری تیم فوتبال شهرداری اردبیل طی نشد

صمد نوتاش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تیم فوتبال شهرداری اردبیل به جای مدیریت باشگاهی به شیوه سنتی و با برنامه‌های روزمره اداره شد و کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که در کوتاه‌مدت تیم با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: با وجود تمامی مشکلات تیم نتایج مطلوبی در ابتدای بازی‌های خود کسب کرد اما در درازمدت مشکلات مدیریتی در موفقیت‌های تیم تأثیر گذاشت.

رئیس هیئت فوتبال استان با اذعان به اینکه بعد از مدتی شهرداری اردبیل بنا به ادله و مسئولیت‌های اداری اعلام کرد تیم را اداره نمی‌کند، اضافه کرد: این در حالی است که بهتر بود حداقل تا پایان بازی‌های لیگ دسته دو شهرداری مدیریت تیم را ترک نکند.

نوتاش افزود: در عین حال شیوه واگذاری تیم نیز دارای ایراد بود و زمانی که شهرداری نسبت به واگذاری تصمیم گرفته بود، می‌بایست واگذاری به صورت واضح و شفاف و بدون شرط و شروط انجام می‌شد.

وی تأکید کرد: متأسفانه شهرداری در واگذاری به دلیل نبود مدیریت باشگاهی از مشاوره افراد خارج از مجموعه خود استفاده کرد و این در حالی است که نحوه واگذاری و واگذاری به فرد خاص و نادیده گرفتن سایر افراد متقاضی خود جای تأمل داشت.

رئیس هیئت فوتبال استان تأکید کرد: هیئت فوتبال استان در چند مرحله درخواست حمایت از تیم را تا زمانی که فرد صلاحیت‌دار و بخش خصوصی توانمند متقاضی آن باشد مطرح کرد اما این درخواست‌ها مورد پذیرش قرار نگرفت و فرد متقاضی نیز در نیمه راه کناره‌گیری کرد.

به گفته نوتاش فعالیت تیم فوتبال شهرداری اردبیل شورونشاطی برای جامعه فوتبال و فوتبال دوستان استان فراهم ساخته بود که متأسفانه با ضعف‌های مدیریتی تیم از دسته یک به دسته سه سقوط کرد.