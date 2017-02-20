قطع ارتباط با ۵ روستای بردسیر/خسارت ۵ میلیاردی سیلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نجف پور صبح دوشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان بردسیر با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز بارندگی ها شش جلسه ستاد بحران تا دیروز تشکیل شده است، بیان کرد: تا روز قبل از شکسته شدن بند انحرافی اوضاع بردسیر در کنترل بود و در سطح روستاهای شهرستان تخریب خانه و واحدهای نگهداری دام و علوفه را داشتیم.

نجف پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای جمع آوری آب های سطح شهر تا ساعت ۱۲ شب قبل از حادثه، افزود: ساعت ۹ صبح شکسته شدن بندهای بالادستی سد حنفیه و تجمیع آب پشت بندهای انحرافی، باعث شکسته‌ شدن سد و ورود آب با حجم زیادی به داخل شهر و منازل مردم شد.

وی با اشاره به اینکه دو هزار واحد مسکونی در مسیر آب قرار داشتند، افزود: از تعداد دو هزار واحد مسکونی ۷۰۰ واحد دچار گرفتگی شدند و به ۳۰۰ واحد خسارت جدی وارد شد.

نجف پور عنوان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته تا این لحظه پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خسارت به زیرساخت های این شهرستان وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه بحث ساماندهی منازل مسکونی در دستور کار قرار دارد، افزود: باید مسیر رودخانه ساماندهی و از ورود سیل های دیگر به داخل شهر جلوگیری شود.

نجف پور بیان داست: همچنان ارتباط با پنج روستای شهرستان بردسیر قطع است و امروز باید مسیر این روستاها بازگشایی شود.

فرماندار بردسیر گفت: ۵۰ کوچه در شهر بردسیر دچار خسارت جدی شده و نیاز به زیرسازی دارند.