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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

مدیر مرکز مدیریت راههای مازندران خبر داد:

ریزش بهمن در محور بلده - زنگوله مازندران

ریزش بهمن در محور بلده - زنگوله مازندران

ساری - رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران از ریزش بهمن در محور بلده - زنگوله حدفاصل گردنه لاوش خبر داد.

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریزش بهمن در محور بلده - زنگوله (گردنه لاوش) اظهار داشت: امکان تردد وسایل نقلیه تا اطلاع ثانوی و پاکسازی کامل محل واقعه نیست.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی استان افزود: براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های تردد شمار و گشت های ادارات راهداری سراسر استان، در حال حاضر تردد درکلیه محورهای اصلی و مواصلاتی استان از جمله هراز، سوادکوه، کندوان، کیاسر و کناره روان است.

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران درباره آخرین وضعیت آب و هوایی محورهای ارتباطی استان اظهار داشت: هوای استان  صاف و هیچگونه بارش یا مداخلات جوی خاصی مشاهده نمی شود.

کد مطلب 3912480

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