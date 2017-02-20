ریزش بهمن در محور بلده - زنگوله مازندران

محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ریزش بهمن در محور بلده - زنگوله (گردنه لاوش) اظهار داشت: امکان تردد وسایل نقلیه تا اطلاع ثانوی و پاکسازی کامل محل واقعه نیست.

وی درباره آخرین وضعیت ترافیکی استان افزود: براساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی، سامانه های تردد شمار و گشت های ادارات راهداری سراسر استان، در حال حاضر تردد درکلیه محورهای اصلی و مواصلاتی استان از جمله هراز، سوادکوه، کندوان، کیاسر و کناره روان است.

رئیس مرکز مدیریت راههای مازندران درباره آخرین وضعیت آب و هوایی محورهای ارتباطی استان اظهار داشت: هوای استان صاف و هیچگونه بارش یا مداخلات جوی خاصی مشاهده نمی شود.