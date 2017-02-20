۱۴سارق در استان مرکزی دستگیر شدند/اعتراف به ۱۷فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: در تداوم طرح های امنیت بخش پلیس و برخورد قاطع با سارقان، روز گذشته در عملیات های پلیس استان، ۱۴سارق دستگیر شدند که در اعترافاتشان به ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: کشف سرقت منزل و اماکن خصوصی، دستگیری سارقان احشام، موتورسیکلت و ... بخشی از دستاوردهای پلیس در اجرای این طرح بود.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی در پایان با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی، از شهروندان خواست تا هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.

توزیع کننده مواد محترقه غیرمجاز دستگیر شد

فردی که اقدام به توزیع مواد محترقه غیرمجاز در بازار روز تفرش می کرد، از سوی پلیس دستگیر و یک هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز از او کشف شد.

روح الدین یوسفوند، فرمانده انتظامی شهرستان تفرش در این باره گفت: روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان در تحقیقاتی از توزیع مواد محترقه غیرمجاز در بازار روز محلی شهرستان مطلع شدند که بلافاصله فرد مورد نظر شناسایی و دستگیر شد.

وی اضافه کرد: از این فرد یک هزار عدد ماده محترقه غیرمجاز کشف شد و متهم دستگیر شده برای برخورد قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.