نشست «نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، نشست پنجم از سلسله نشست های نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی اسلامی، با موضوع درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه شناختی برگزار می شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی به ارائه نظریه خواهد پرداخت و همچنین حجج اسلام، دکتر پیروزمند و دکتر عبداللهی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

این نشست، یکشنبه ۲ اسفند ماه از ساعت ۱۶ در محل دبیرخانه واقع در قم، خیابان ۴۵ متری شهید صدوقی، کوچه شماره ۹ پلاک ۳۵۴ طبقه اول برگزار می شود و حضور علاقه مندان در این نشست بلامانع است.