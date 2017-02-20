۱۵ درصد زندانیان مازندران بازگشت به زندان دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال زندانیان با بیان اینکه سالانه حدود هفت هزار مددجو به طور مستمر در زندان‌های استان مازندران حضور دارند، افزود: قطعاً ساماندهی این افراد پس از آزادی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه بسیار مؤثر خواهد بود.

وی با مهم ارزیابی کردن فراهم شدن زمینه اشتغال برای مددجویان پس از آزادی از زندان با کمک مسئولین مرتبط و کارآفرینان استان، ایجاد اشتغال را عاملی مهم در جلوگیری از بازگشت مجدد افراد به زندان دانست و تصریح کرد: یکی از موانع بزرگ اشتغال زندانیان پس از آزادی، نگاه جامعه به این افراد است که به رغم متنبه شدن فرد و میل به کسب روزی حلال، به خاطر سوءسابقه، پذیرش این افراد از سوی جامعه در سطح کم قرار دارد.

حجت الاسلام تقوی فرد با اشاره به این مطلب که حدود ۱۵ درصد زندانیان برگشت به زندان دارند، اظهار داشت: در استان مازندران، برگشت به زندان برای افرادی که تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج قرار گرفته و وام اشتغال زایی دریافت کرده‌اند، به کمتر از نیم درصد رسیده است.

وی با بیان این مطلب که می‌توان از تجربه و پتانسیل دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای ساماندهی مددجویان آزاد شده استفاده کرد، ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان را مورد تاکید قرار داد و افزود: مددجویان، جزئی از جامعه هستند و باید پس از طی دوران محکومیت خود به جامعه بازگردند و در این راستا سعی شده با بررسی‌های علمی برای مددجویان پس از خروج از زندان برنامه ریزی شود.