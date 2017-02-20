«هدیه مرموز» به یاد بهرام ریحانی باز می شود

یاسر خاسب که این روزها نمایش «هدیه مرموز» را در سالن علی نصیریان پردیس تئاتر تهران اجرا می کند، با اشاره به سالروز درگذشت بهرام ریحانی هنرمند جوان عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: روز ۵ اسفندماه سالروز درگذشت بهرام ریحانی است. قصد داریم مراسم یادبودی را به احترام زنده یاد بهرام ریحانی و همچنین زنده یاد مجید بهرامی، پیش از اجرای نمایش «هدیه مرموز» در این روز، داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه احتمال دارد نمایش «هدیه مرموز» را روز شنبه ۷ اسفندماه نیز در قالب اجرایی ویژه برای هنرمندان تئاتر به صحنه ببرد، درباره بازخورد و مخاطبان این اثر نمایشی در پردیس تئاتر تهران یادآور شد: هنوز وضعیت استقبال تماشاگر در پردیس تئاتر تهران معمولی است و نیازمند و زمان و تبلیغات است. ما هر شب حدود ۲۰ تا ۳۰ مخاطب داریم که البته به اندازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ مخاطب به ما انرژی می دهد.

سرپرست گروه «بدن دیوانه» اظهار کرد: ما از نقاط مختلف کشور نظیر شیراز و کرمان و همچنین کرج هم مخاطب داشته ایم. گویا برای کسی که از مسافتی دور به تهران می آید فرقی ندارد در کدام منطقه تهران به تماشای تئاتر بنشیند و این موضوع مسافت فقط برای ساکنان تهران مطرح است.

خاسب درباره تعداد اجراهای عمومی نمایش «بدن دیوانه» در پردیس تئاتر تهران، افزود: ما از نیمه دوم بهمن اجرای عمومی اثر را شروع کردیم و تا ۱۰ اسفندماه، ساعت ۱۸:۳۰ این اثر را به صحنه می بریم.