پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با خروج تدریجی توده گرد و خاک از استان، به تدریج طی امروز از غلظت آن در سطح استان کاسته خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به کاهش سرعت باد از امشب، خلیج فارس نیز طی فردا به تدریج آرام خواهد شد.

وی افزود: برای ۲۴ ساعت آینده، آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با گرد و غبار و از فردا افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی اضافه کرد: در این مدت جهت باد شمال غربی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان طی ساعات بعداز ظهر، ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج نیز در سواحل شمالی و مرکزی استان ۶۰ تا ۱۲ سانتیمتر و از امشب ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از بامداد فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت چهار و ۴۱ دقیقه، جزر دریا ساعت هفت و ۳۷ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۱۵ و ۵۴ دقیقه خواهد بود.