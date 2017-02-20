خسارت سیلاب به ۲۸۰۰ واحد مسکونی رابر/قطع ارتباط با برخی روستاها

علیجان سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اولین ساعت بامداد دوشنبه هفته گذشته تا جمعه بیش از ۱۰۰ ساعت به صورت مستمر و بدون یک لحظه وقفه شاهد بارندگی در رابر بودیم که بارش ها در ارتفاعات به صورت برف و در کوهپایه ها به صورت باران بود.

وی با اشاره به اینکه بعد از دو دهه رحمت الهی شامل حال مردم شد، ادامه داد: در این بین خساراتی هم وجود دارد به گونه ای که قطع برق در بیش از ۳۰ روستا داشتیم که برطرف شد و به جز یکی و دو روستا در مابقی مناطق مشکلی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به دلیل طغیان رودخانه ها هنوز ارتباط با تعداد زیادی از روستاها و منطقه عشایری از شروع بارندگی قطع است، افزود: به محض فروکش کردن آب رودخانه ها خدمات رسانی به عشایر که در آن طرف رودخانه هلیل رود هستند آغاز می شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه از طریق تماس تلفنی جویای وضعیت روستاهای پشت رودخانه هلیل هستیم، گفت: تاکنون تلفات انسانی در اثر سیلاب نداشته ایم تنها تلفات دامی بوده است.

وی تصریح کرد: به دلیل شرایط آب و هوایی امکان استفاده از بالگرد برای خدمات رسانی وجود ندارد و به محض بهتر شدن شرایط جوی پیگیری لازم انجام می شود.

فرماندار رابر با تاکید به اینکه با هماهنگی عشایری خدمات رسانی محدودی به این روستاها انجام شده است، اظهار کرد: کمک های اولیه از جمله پلاستیک برای بخشی از عشایر سمت اسفندقه و ساردوئیه به منظور پوشش سقف منازل ارسال شد.

وی عنوان کرد: در این مناطق سیل زده بخش عمده موتورخانه ها و تاسیسات آب در بنه سوخته کاملا تخریب شده است.

وی از جلوگیری از تخریب پل رابر به سمت ساردوئیه و جیرفت خبر داد و گفت: در حوزه زیر ساخت های حوزه شهری و روستایی آسیب ناشی از سیل داریم.

سلیمانی بیان داشت: پنج مفقود که دو تا از آنها دانش آموز بودند پاسی از شب در حاشیه رودخانه پیدا شدند.

فرماندار رابر با اشاره به اینکه تمام خانه های قدیمی بین ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تخریب شدند، اظهار کرد: حدود دو هزار و ۸۰۰ منزل مسکونی آسیب دیده اند که بعضی از آنها نیاز به بازسازی با استحکام بالا و بعضی دیگر نیاز به تعمیرات دارند.

وی در آخر از خسارات وارد شده به بخش کشاورزی و دامی سخن به میان آورد و گفت: بخش عمده ای از جایگاه دام روستا و عشایر تخریب شد و در بخش کشاورزی کانال ها، قنوات و چشمه های که منابع آب کشاورزی بود آسیب دیده است.