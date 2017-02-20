به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی در رابطه با تکلیف دولت برای ساماندهی و کاهش سالانه ۱۰ درصد جمعیت حاشیه‌نشین در طول سال‌های برنامه ششم، اظهار داشت: در واقع تحقق این موضوع به عزم و اراده دولت، تامین اعتبار لازم، ساز وکارهای موجود و همچنین پیگیری مجلس شورای اسلامی مربوط است.

وی با تاکید بر لزوم نظارت مجلس بر پیگیری اجرای مواد لایحه برنامه ششم، افزود: مجلس باید با پیگیری مناسب در راستای اجرا و علمیاتی شدن تمامی مواد لایحه برنامه ششم گام بردارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید نسبت به تامین اعتبار لازم برای تحقق مواد مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه ششم مانند کاهش سالانه ۱۰ درصدی جمعیت حاشیه نشین اقدام کند، تصریح کرد: مجلس در لایحه برنامه ششم نگاهی جدی به کاهش آسیب های اجتماعی مانند حاشیه نشینی، حمایت از زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، طلاق، بیکاری و ... داشته؛ انتظار می رود دولت و مجلس با همکاری در راستای تحقق اهداف این لایحه گام بردارند.

گودرزی با یادآوری اینکه حاشیه نشینی بسترساز و مولد آسیب‌های اجتماعی است، کاهش حاشیه نشینی را مستلزم رفع نابرابری های اجتماعی دانست و ادامه داد: حاشیه نشینی نتیجه فقر، بیکاری و نبود اشتغال پایدار در روستاها است که روستائیان برای تامین معیشت خود به اجبار به مهاجرت روی آورده و حاشیه شهرها را برای زندگی انتخاب می‌کنند که در این رابطه لازم است با توسعه اقتصاد روستایی مانع از گسترش حاشیه‌نشینی شد.

وی با بیان اینکه مهاجرت روستائیان شیوع حاشیه نشینی را به دنبال داشته و در واقع پدیده مهاجرت عمده عامل گسترش حاشیه نشینی در کشور است، تصریح کرد: برای کاهش حاشیه نشینی و همچنین تثبیت جمعیت روستایی باید بسترها و زیرساخت های لازم برای ماندگاری افراد در روستاها فراهم شود تا مهاجرت ها معکوس و ماندگاری روستاییان در روستاها افزایش یابد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه صرف برنامه نوشتن گره‌ای از مشکل حاشیه نشینی باز نمی‌کند رفع معضل حاشیه نشینی را مستلزم عزم و اراده جدی دولت و تامین اعتبار لازم دانست و افزود: در این رابطه لازم است دولت با اراده ای جدی در راستای فراهم کردن زیرساخت ها و تامین اعتبارات لازم برای کاهش ۱۰ درصدی جمعیت حاشیه نشین کشور گام بردارد.