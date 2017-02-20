به گزارش خبرنگار مهر، حسن خانی در نشست مشترک بین هیئت‌های تجاری استان البرز و سیسیلیا (لهستان) که ظهر دوشنبه در اتاق بازرگانی البرز برگزار شد، اظهار کرد: تأکید ما بر انتقال فنّاوری و بروز رسانی ماشین‌آلات داخلی و توسعه صادرات است.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی البرز ادامه داد: مشارکت و همکاری‌های اقتصادی بین لهستان و البرز زمینه‌ساز اتصال کشور به بازارهای بین‌المللی است.

خانی گفت: این استان با بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی مهم کشور شناخته می‌شود که در بخش‌های مختلف صنعتی ازجمله دارویی، بهداشتی، غذایی، قطعات خودرو و کشاورزی دارای ظرفیت‌های بی‌بدیل است.

خانی اضافه کرد: فعالان اقتصادی لهستان در این نشست تجاری به دنبال شریک تجاری و مشارکت سرمایه‌گذاری درزمینهٔ های مختلف هستند.

وی با اشاره به سفرهای قبلی این هیئت به استان البرز گفت: خوشبختانه در این دیدارها موفق شده‌ایم درزمینهٔ هوافضا، مواد غذایی و مواد شیمیایی همکاری‌های مشترک داشته باشیم.

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه البرز دومین تولیدکننده دارو به خصوص درزمینهٔ بیماری‌های خاص، گفت: فعالان اقتصادی استان می‌توانند همکاری‌های لازم را در زمینهٔ صنایع دارویی با کشور لهستان به‌ویژه استان سیسیلیا داشته باشند.

در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی سیلیسیا از تجار البرزی برای گسترش تعاملات و مراودات اقتصادی بیشتر به این کشور دعوت کرد و به انعقاد قرارداد با فعالان اقتصادی البرز اشاره کرد و گفت: امیدواریم قراردادهای بیشتری با بازرگانان البرزی در استان داشته باشیم.

ریشارد تروزنسکی در ادامه با اشاره به نشست‌های مشترک ایران و لهستان، گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان البرز ما خواهان حضور بیشتر تجار و بازرگانان ایرانی به‌خصوص تجار البرز در کشور لهستان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه یک هیئت از نمایندگان دانشگاه‌های لهستانی به‌زودی برای گسترش تعامل تجاری و علمی به ایران می آید، گفت: ما علاقه‌مند هستیم در حوزه انتقال فنّاوری و بروز رسانی ماشین‌آلات داخلی با البرز همکاری داشته باشیم

رئیس اتاق بازرگانی سیلیسیا گفت: با توجه به تعاملات انجام‌شده اتاق بازرگانی البرز به‌عنوان معین در بین اتاق بازرگانی‌های کشور لهستان برگزیده‌شده است.