به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی نقی یزدان پناه با اشاره به امضای توافق نامه GGP بین ایران و ژاپن که با حضور سفیر ژاپن و قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در اول اسفند ماه در ساختمان امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، گفت:GGP پروژه هایی هستند که از محل اعتبارات بلاعوض دولت ژاپن و باهدف توسعه و تأمین امنیت انسانی در مناطق محروم کشورهای در حال توسعه اجرا می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش عشایری کشور افزود: این طرح از سال ۱۹۹۹ در ایران شروع به فعالیت کرده و تا سال ۲۰۱۴ با نهادها و دستگاه هایی غیر از آموزش وپرورش همکاری داشته است، اما از این سال با امضای توافق نامه با وزارت آموزش و پرورش اقدام به ساخت مدارس کانکسی در مناطق ییلاقی عشایر نموده است.

وی تصریح کرد: تاکنون هزینه احداث ۱۵ مدرسه عشایری توسط ژاپنی پرداخت شده است که ۸ باب آن در استان سیستان و بلوچستان و ۷ باب نیز در استان خوزستان احداث شده است.

یزدان پناه اظهارکرد: براساس توافق نامه اخیر که بین دو کشور منعقد شده ۱۱ باب مدرسه در استان کهگیلویه و بویراحمد و ۱۰ باب مدرسه در استان لرستان احداث می شود که عمدتا در مناطق ییلاقی و مکان هایی که عشایر حداقل ۶ ماه در آنجا سکونت داشته باشند، ساخته می شود.

وی ازآغاز ساخت این مدارس در فروردین ماه ۹۶ خبر داد و افزود: حداکثر در مدت ۴ ماه عملیات احداث این مدارس به پایان می رسد و درشهریورماه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش عشایری کشور خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود میزان هزینه ساخت ۲۱ باب مدرسه مذکور ۴۰۰ میلیون تومان باشد که از محل اعتبارات بلاعوض کشور ژاپن به حساب استان های ذی نفع واریز می شود.

وی تصریح کرد: طراحی و اجرای این پروژه ها توسط متخصصین داخلی انجام می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش عشایر کشور افزود: با اجرای این طرح بستر مناسبی برای آموزش با کیفیت در مناطق محروم فراهم می شود و گسترش عدالت آموزشی، توسعه پوشش تحصیلی و ایجاد فرصت برابر تحصیلی برای همه که از اهداف سند تحول بنیادین است نیز محقق خواهد شد.