برنامه کلانی درحوزه معماری وجودندارد/سنندج کلکسیونی از معماری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن علوی ظهر امروز دوشنبه در چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان که در آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، گفت: برگزاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران برای اولین بار ۲۰ سال پیش در شهر بم کلید خورد.

وی عنوان کرد: سه دوره از این کنگره تا قبل از وقوع زلزله بم برگزار شد و بعد از ان چندین سال به تعویق افتاد.

وی اظهارداشت: امسال با رایزنی های انجام شده و تشکیل جلسات متعدد تصمیم گرفته شد که در هراستانی چهارمین دوره این کنگره برگزارشود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ادامه داد: قرار شده مقالات برگزیده کنگره های استانی در بهار ۹۶ در کنگره سراسری که در بم برگزار می شود، ارائه شود.

علوی برگزاری چنین کنگره ای را در استان بسیار موثر و مفید خواند و اضافه کرد: از آنجا که منابع مکتوب و مقالات کمی در ارتباط با معماری استان وجود دارد لذا برگزاری این کنگره می تواند این خلاء را تا حدودی جبران کند.

وی عنوان کرد: متاسفانه علی رغم داشتن تاریخ معماری پربار در استان وضعیت مکتوبات ما در این حوزه اصلا مناسب و رضایت بخش نیست.

وی با اشاره به اینکه سنندج به تنهایی کلکسیون بی نظیری از معماری است، بیان کرد: معماری در کشورما مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته و وضعیت آشفته و اسفباری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان بیان کرد: متاسفانه هیچ برنامه کلانی توسط متولیان امر در حوزه معماری به منظور حفظ وترویج معماری اصیل ایرانی وجود ندارد.

علوی اظهار داشت: برگزاری کنگره معماری و شهرسازی تلنگری برای آشنایی نسل امروز با معماری منطقه خویش است.