به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه طرح کنترل مجرمین سابقه دار ، تیم مبارزه با جیب بری پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کرد که یکی از مجرمین سابقه دار این پایگاه بنام "امید . ش" ( ۲۲ ساله ) که آخرین بار ۹ دیماه دستگیر و روانه زندان شده ، پس از آزادی از زندان مجدا جرایم خود را از سر گرفته است.

همزمان با آغاز اقدامات پلیسی جهت شناسایی آخرین مخفیگاه "امید . ش" ، دهها فقره سرقت به شیوه جیب بری در ایستگاه های مترو وBRT مناطق مرکزی شهر تهران از سوی بازپرسی شعبه اول دادسرای ناحیه ۶ تهران به پایگاه سوم پلیس Police ارجاع شد که در تعدادی از پرونده ها ، شکات پرونده پس از مشاهده تصویر "امید . ش" بلافاصله او را به عنوان یکی از افراد حاضر در محل سرقت مورد شناسایی قرار دادند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده و ضمن هماهنگی بعمل آمده با پلیس مترو ، تصویر "امید . ش" در اختیار مأمورین پلیس مستقر در ایستگاه های مترو مناطق مرکزی شهر تهران قرار گرفت ؛ در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر ۱۳ بهمن ماه ، مأمورین ایستگاه مترو با شناسایی "امید . ش" ، وی را بهمراه فرد دیگری بنام مهدی . و ( ۱۹ ساله ) دستگیر و در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دادند.

متهمین ( دو بچه محل ) پس از انتقال به پایگاه سوم پلیس آگاهی ، به تشکیل گروه دو نفره سرقت به شیوه جیب بری و دهها فقره سرقت در ایستگاه های مترو و BRT اعتراف کرده و عنوان داشتند که عمده سرقت های خود را در ساعت های شلوغی بویژه در ساعت های اولیه صبح انجام داده اند.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهرگفت : متهمین پرونده در همان تحقیقات اولیه صراحتا به دهها فقره سرقت اعتراف داشتند که در ادامه رسیدگی به پرونده جرایم ارتکابی آنها ، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر آنها از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۶ تهران صادر شد ؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی تصویر متهمین شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان خرمشهر – میدان نیلوفر مراجعه کنند.