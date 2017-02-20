همت قرارگاه خاتم الانبیا درپروژه خط ۲ قطارشهری مشهد قابل تقدیراست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی صبح دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از فاز نخست خط دو قطار شهری مشهد با اشاره به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل اظهار کرد: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری آن را اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر معرفی کردند، مدیریت شهری مشهد نیز فعالیت خود را بر سه محور خدمت بی‌منت برای رضای خداوند، مدیریت جهادی با مردم برای مردم و عمل به منویات مقام معظم رهبری به خصوص اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل برنامه‌ریزی کرده است.

وی با اشاره به بهره برداری فاز نخست خط دو قطار شهری مشهد ادامه داد: این خط نزدیک‌ترین فاصله را به حرم رضوی داشته بطوریکه از این طریق زائران نیز به راحتی می توانند از راه آهن به سمت حرم جابجا شوند.

شهردار مشهد افزود: آغاز این خط از مناطق محروم مشهد است و ظرفیت اسمی این خط حدود ۶۰۰ هزار نفر مسافر در روز است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از حمل و نقل روزانه ما توسط قطار شهری صورت می گیرد، تصریح کرد: تلاش داریم تا سامانه اتوبوسرانی و تاکسیرانی را نیز ساماندهی کنیم و امیدواریم روزی بتوانیم بگوییم که بستر و امکانات مناسب را برای حمل و نقل آسان و ارزان برای آحاد جامعه فراهم کرده‌ایم.

مرتضوی به شرایط سخت تامین منابع اشاره کرد و گفت: لحظه‌ای در پرداخت صورت وضعیت‌ها درنگ نکردیم و با همت قرارگاه خاتم الانبیا توانستیم افتخاری به یادماندنی را ثبت کنیم که این تلاش قابل تقدیر است.

وی تصریح کرد: خط ۲ قطار شهری نیز با مسافت ۱۴.۵ کیلومتر اجرایی شده و در این دوره هم رکورد سرعت، دقت و سگمنت‌گذاری در مشهد به ثبت رسید.

شهردار مشهد بیان کرد: در خصوص خدمت بی منت برای رضای خدا دفتری از خدمات همکاران ما به‌برکت و شکرانه توفیق خدمت در سه و نیم سال گذشته، در شهرداری مشهد ثبت و ضبط شده است.