انتقاد از حذف اعتبار ساخت مجتمع های قضایی در کمیسیون تلفیق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اللهیار ملکشاهی در توضیح حذف بودجه ساخت مجتمع های قضائی از کل بودجه قضایی سال آتی، اظهار داشت: اعتباری در بودجه سال ۹۶ برای ساخت مجتمع‌های قضایی در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق بودجه با آن مخالفت و در نهایت حذف کرد، در صورتی که حذف این منابع در آینده مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

وی تصریح کرد: هم اکنون بسیاری از مجتمع‌های قضایی استیجاری و تعداد بسیاری هم با وجود اینکه ملک خریداری شده است بسیار فرسوده و از رده خارج هستند، بنابراین در شرایطی که قوه قضاییه به لحاظ مالی بسیار ضعیف است باید بتوانیم در این بخش کمکی به آنها صورت گیرد.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتباراتی که برای قوه قضاییه در بودجه ۹۶ در نظرگرفته شده برای بخش‌های مختلف است که محل تامین هر کدام از بخش‌ها باید مشخص شود، بودجه ساخت مجتمع‌های قضایی اما به کلی حذف شده و به دلیل مشکلات مالی این قوه نمی‌توان از سایر بخش‌ها برای نوسازی یا ساخت مجتمع‌های قضایی جدید منابعی را در نظر گرفت.

ملکشاهی با تاکید بر افزایش و تفکیک مجتمع‌های قضایی، گفت: قوانین بسیاری در این زمینه تصویب شده مانند قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در آن وظایف جدیدی از جمله تفکیک مجتمع‌های قضایی به شکل تخصصی تعیین شده اما اجرای آن نیازمند نیروی انسانی و اعتبارات کافی است ولی متاسفانه به فراخور تصمیمات قانونگذاری منابع به قوه قضاییه تخصیص داده نشده است.

وی یادآور شد: پیشنهاداتی برای گنجاندن مجدد بودجه ساخت مجتمع های قضایی برای سال آتی تنظیم شده که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی ارائه خواهیم کرد.