نماد «شهر سبز پایدار» در همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش «شهر سبز پایدار» در همدان در آرامگاه بوعلی سینا حاضر شد و نماد «شهر سبز پایدار» را در ابتدای پیاده راه بوعلی همدان رونمایی کرد.

معصومه ابتکار که صبح امروز وارد استان همدان شده است پس از بازدید از نیروگاه ۷ مگاواتی خورشیدی، به دانشگاه علوم پزشکی همدان رفت و ضمن شرکت در همایش شهر سبز پایدار بر مزار شهدای گمنام این دانشگاه حاضر شد و به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی همچنین قرارداد ساخت نیروگاه خورشیدی در همدان را امضا و از اختراع یک جوان همدانی رونمایی کرد.

ابتکار همچنین از نشان شهر سبز پایدار در همدان نیز رونمایی کرد.

وی پس از این برنامه در شورای اداری استان همدان حاضر خواهد شد.