۵۰ خانوار اطراف سد نساء نیازمند اقلام غذایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنج کریمی صبح امروز در جلسه ستاد بحران شهرستان بردسیر وضعیت استان کرمان از حیث امداد و نجات را مطلوب دانست و گفت: در استان کرمان ۱۱ هزار و ۹۹۱ خانه متاثر از سیل دچار آسیب شده اند.

وی با اشاره به اینکه اقلام ضروری در سطح استان کرمان توزیع شده است، افزود: تا ظهر امروز از میزان خسارت های وارد شده به شهرستان بردسیر به اتمام می رسد و اقلام مورد نیاز در خانواده های اسیب دیده توزیع خواهد شد.

گنج کریمی بیان کرد: ۶۰ تیم از جمعیت هلال احمر در بردسیر مستقر شده تا در کنار ارائه آموزش ها و توصیه های ایمنی، ارزیابی میزان خسارت را هم داشته باشند.

وی تصریح کرد: ۵۰ خانوار در اطراف سد نساء بم نیاز به اقلام غذایی دارند، بالگرد جمعیت هلال احمر که در بم مستقر است با مساعد شدن شرایط جوی به منطقه اعزام می شود تا به این خانوارها امداد رسانی لازم را انجام دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت: صبح امروز زلزله ای به ۳.۵ ریشتر زرند را لرزاند که خوشبختانه خسارتی در بر نداشت.