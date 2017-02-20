ورزش محلات ما در دنیا بی نظیر است/ دنبال توسعه اماکن ورزشی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی امروز دوشنبه در نشستی خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران در حوزه ورزش شهروندی در تهران بود.

در توسعه زیر ساخت‌ها فعالیت و عملکرد خوبی داشتیم

رضایی ضمن تشریح برنامه های شهرداری تهران برای ورزش شهروندی در پایتخت گفت: شهرداری تهران با تاکید دکتر قالیباف در سال های اخیر به دنبال توسعه ورزش همگانی بوده است. مقام معظم رهبری نیز همواره بر انجام ورزش همگانی تاکید داشته اند و ما هم این توصیه ها را سرلوحه کارمان قرار دادیم. طی چند سال گذشته سازمان ورزش شهرداری تهران موفق شده چه در حوزه زیر ساخت اماکن ورزشی و چه در بخش فعالیت عمکلرد خوبی داشته باشد.

فضای کافی وجود دارد

وی افزود: همچنین چند جلسه با سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان در این زمینه برگزار کردیم. نگاه وزیر هم بر این بود که شهرداری به میزان کافی زمین برای انجام ورزش همگانی اختصاص داده است و باید به سمت توسعه این اماکن برویم زیرا در حوزه زیر ساخت شهرداری پاسخگو است.

در برگزاری مسابقات محلات بی نظیر هستیم

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در مورد مسابقات میان محلات تصریح کرد: در این بخش ما در دنیا بی نظیر هستیم چرا که در بخش مردان در ۵۰ رشته و در بخش بانوان در ۴۸ رشته ما این مسابقات را برگزار می‌کنیم. من فکر نمی‌کنم که در هیچ کجای دنیا مسابقات به این تعداد رشته در سطح محلات برگزار شود.

یک میلیون و چهارصد هزار جوان و نوجوان از امکانات شهرداری استفاده می‌کنند

وی خاطر نشان کرد: در ورزش تهران اتفاقات خوبی را رقم زده ایم و از بیش از ۱۰۰۰ مربی خوب در رشته های مختلف که دارای مدرک رسمی از فدراسیون ها هستند در رشته های مختلف استفاده می‌کنیم. در طول سال یک میلیون و چهار صد هزار نوجوان و جوان از این امکانات استفاده می‌کنند. همچنین در رشته فوتبال حمید استیلی، بهنام ابوالقاسم پور، نیما نکیسا، محمد مومنی و جواد نکونام از جمله مربیانی هستند که مدارس فوتبالشان را در زمین های شهرداری راه اندازی کرده اند.

استقلال خودش می‌خواهد زمین ورزشگاه امام رضا (ع) مصنوعی باشد

رضایی در مورد تغییر چمن ورزشگاه امام رضا از مصنوعی به طبیعی که در اختیار استقلال قرار دارد تصریح کرد: اصلا اینطور نیست که شهرداری کمکش را به این باشگاه ها برای این ورزشگاه ها قطع کرده باشد و فکر می‌کنم ورزشگاه امام رضا در حال حاضر در اختیار تیم های پایه استقلال قرار دارد. ورزشگاه امام رضا(ع) استاندارد است و قابلیت این را دارد که چمنش طبیعی شود اما روی چمن طبیعی تنها یک یا دو جلسه تمرین در روز می‌توان انجام داد و به همین خاطر خود کارشناسان استقلال درخواست کرده اند که چمن این ورزشگاه همان مصنوعی باشد.

رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در مورد برگزاری جام رسانه ها که متولی آن شهرداری بود، تصریح کرد: این جام به جام روابط عمومی ها تغییر نام داده و در اردبیهشت ماه برگزار خواهد شد. از بیست اسفند ماه نیز ثبت نام از متقاضیان صورت می گیرد.

رسانه ها نقش زیادی در جایگیری ورزش در سبد خانواده ها دارند

وی خاطر نشان کرد: مراسم اختتامیه مسابقات المپیاد و پارالمپیاد روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و در این روز از نفرات برتر ورزش محلات تجلیل خواهد شد. ما با کمک رسانه ها می‌خواهیم ورزش را در سبد خانواده ها قرار دهیم. همچنین تا پایان سال ۹۵ تعداد مجموعه ورزشی ها در سطح شهر تهران به ۴۰۰ خواهد رسید تا شهروندان بتوانند به راحتی و هزینه کم از این امکانات استفاده کنند. رسانه ها می‌توانند نقش زیادی داشته باشند تا ورزش در سبد خانواده ها در شهرداری تهران قرار بگیرد.

عبداللهی: ۸۰ درصد اماکن ورزشی در تهران متعلق به شهرداری است

مجتبی عبداللهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز با اشاره به برنامه های سازمان ورزش شهرداری ترهان تصریح کرد: توسعه ورزش شهروندی در تهران با ارتقا سطح مشارکت شهروندان همراه بوده و ارتقا سطح آمادگی نشاط، امید به زندگی و پیشگیری از آسیب اجتماعی جزو برنامه های شهرداری تهران بوده است.

وی افزود: سازمان ورزش شهرداری تاکید بر اجرای موضوعاتی دارد تا سطح ورزش بالاتر برود. افزایش تفریحات ورزشی، توسعه فرهنگ سازی، تقویت بنیاد علمی، ارتقا ورزش معلولین و خاص و توسعه اماکن ورزشی از رویکرد های مهم شهرداری تهران بوده است که در این دوره مدیریت، نگاه ویژه و خاصی به آن شده و مشارکت شهروندان تهرانی در برنامه ها و فعالیت ها رشد خوبی داشته است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: سال ۸۴ میزان مشارکت شهروندان هفت درصد بوده است که این آمار در سال ۹۵ به ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده و با برنامه ریزی که انجام شده در سال ۹۷ با اماکن در حال ساخت و افتتاح آنها این ۳۶ درصد به ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

عبداللهی ضمن تشریح برنامه های شهرداری برای اماکن ورزشی خاطرنشان کرد: ۸۰درصد اماکن ورزشی در تهران متعلق به شهرداری است و بیست درصد دیگر آن یا دولتی است یا خصوصی. همچنین شهرداری برنامه های زیادی برای توسعه این اماکن دارد. احداث۸۳مجموعه ورزشی آبی، حداث ۱۸۵ مجموعه غیر آبی، ۵۶ مجموعه ویژه بانوان، ۱۸ مجموعه شهربانو و شهردخت، احداث ۲۰ زورخانه، ۵۳۰ چمن مصنوعی، احداث۲ استادیوم ورزشی که به استقلال و پرسپولیس اهدا شد.

وی تصریح کرد: در تمام بوستان ها وسائل ورزشی توسط شهرداری تهران برای سلامت شهروندان نصب شده است. فوتبال دستی در عمده بوستان ها پایتخت وجود دارد. ۲۱۷۰ میز تنیس، چند زمین اسکواش، چندین حلقه بسکتبال خیابانی، ۲۳۰ زمین ورزشی اسفالت شده بیش از ۴۵ پیست اسکیت احداث ۳۲۰۰ متر جاده تندرستی احداث ۱۴۴۰ کیلومتر پارک پیاده روی، چندین کیلو متر برای پیست دوچرخه سواری، احداث چندین مکان ورزشی برای کودکان، نصب ست های ورزشی در مدارس دخترانه، احداث سرای محلات از جمله اقداماتی است که شهرداری انجام داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران خاطر نشان کرد: در بحث ورزش های عمومی بوستان هایی برای بانوان مشخص شده است. چند بوستان دیگر، امکانات ورزشی اطراف دریاچه خلیج فارس، یکی دیگر از این کارهای خوبی که صورت گرفته است ساخت مجموعه قمر بنی هاشم در منطقه ۲۰ است که این مجموعه به جانبازان و معلولین اختصاص دارد. همچنین در برنامه ما احداث ۳ مجموعه اینچنینی برای جانبازان و معلولین در سطح تهران است.

وی با اشاره به استفاده مردم از این امکانات تصریح کرد: آمار مشارکت های مردمی در طول سال ۱۰ میلیون نفر است که از مکان ها و این امکانات استفاده می‌کنند. خدمات با ساخت آمار و اتفاقات از نظر تعداد بیانگر اهمیت ورزش است. ما همچنین تلاش می‌کنیم مجموعه های دیگر را بازسازی و نوسازی کنیم و مردم نیز مشارکت لازم را در این زمینه داشته باشند.