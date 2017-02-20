جزئیات ماجرای مرگبار قتل پدر/ زن مطلقه پدرش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، عقربه‌ها ساعت ١٩ یکشنبه نخستین روز اسفند ماه سال جاری را نشان می‌داد که پس از ٥ ساعت صدای درگیری و بحث دختر و پدر به طرز مرموزی پایان گرفت.

لحظاتی بعد همسایه‌ها برای بررسی موضوع به در خانه طبقه اول ساختمان رفتند که با جسد غرق خون پدر خانواده روبرو شدند و خیلی زود ماجرای این جنایت خونین به مأموران کلانتری ١٤١ مخابره شد.

مأموران با حضور در محل بازپرس ویژه قتل و مأموران اداره ١٠ پلیس آگاهی تهران را در جریان این جنایت خونین قرار دادند.

بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران همراه بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی به سمت محل جنایت حرکت کردند.

کارآگاهان در صحنه جرم با جسد مرد ٧٤ ساله‌ای روبرو شدند که از ناحیه گردن و دیگر اعضای بدنش هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود و بررسی‌ها نشان از آن داشت که دختر خانواده عامل این جنایت است.

تحقیقات پلیسی از همسایه‌ها نشان از آن داشت که صدای درگیری بین دختر و پدر از ساعت ۳ بعد از ظهر به گوش رسیده و ساعت ۷ عصر این سرو صداها پایان گرفته است و در ادامه کاوش‌های پلیسی مشخص شد که شبنم از همسرش جدا شده و مدتی است که با پدرش زندگی می‌کند.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت به خبرنگار مهر گفت: ش ٤٥ ساله که در محل جنایت حضور داشت در حالی که شوکه شده بود در همان ابتدا به قتل پدرش اعتراف کرد.

وی در نخستین بازجویی‌ها به خاطر شرایط روحی سختی که دارد خیلی کوتاه ادعا کرد که پدرش از او درخواست پول کرده و درگیری آنها به خاطر پول بوده است.

زن جوان برای تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس ایلخانی در اختیار مأموران اداره ۱۰ پلیس آگاهی تهران قرار دارد.