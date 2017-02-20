رشد ۵۰ درصدی خروج مددجویان از پوشش کمیته امداد

به گزار خبرنگار مهر، محمدامید در نشست خبری که در ساختمان کمیته امداد امام خمینی برگزار شد، گفت: طی طرح استعداد سنجی از تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال تعداد ۹۰۰ هزار نفر مستعد اشتغال‌زایی هستند.

وی افزود: رشد عملیات ریالی در جذب منابع و به کار گیری آنان ما نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد بوده است. با توجه به پشت نوبتی ها این منابع پاسخگو نیست.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه خروجی کمیته امداد جزو اهداف کمیته امداد است گفت: در سال ۹۵ توفیق داشتیم بیشترین خروجی را نسبت به گذشته داشته ایم. توانمند سازی سال۵۹ نسبت به ۹۴ , ۵۰ درصد رشد داشته است. تعداد ۲۰۰ هزار نفر را لیست کرده ایم که خودکفایی ۱۵۰ هزار نفر اثبات شده است.

وی با اشاره به فعالیت های کاریابی امداد بیان کرد: سامانه کاریابی کمیته امداد مختص کمیته امداد است . رونمایی آن فروردین ماه سال ۹۶ انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بودجه وام خود اشتغالی را صد در صد رشد داده است. پیش بینی می کنیم ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه اشتغال ما در سال ۹۶ باشد که سه برابر سال ۹۵ است. منابع بانکی که دولت و مجلس تصویب کرده اند و منابع صندوق امداد حتما تامین می شود. منابع خود اشتغالی ما صدردرصد افزایش یافته است.

امید با بیان اینکه خروجی امداد نسبت به ورودی ها دو برابر شده است گفت: از خروجی سال گذشته ۴ تا ۷ درصد از آنان تقاضای بازگشت داشتند که به آنان فرصت یکساله برای استفاده از تسهیلات امداد داده می شود.

وی یاد آور شد: با اعتبار ۴ هزار میلیارد و ۵۰۰ تومان برای ۱۸۰ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.

معاون خود اشتغالی امداد بیان کرد: روستاهای محروم در کشور ۳۰ درصد است که امداد حدود ۶۵ درصد از منابع خود را هزینه. این مناطق در بحث خود اشتغالی کرده است.