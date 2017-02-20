به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی صبح دوشنبه در حاشیه کارگروه پسماند لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در کارگروه امروز، موضوع دفع و دفن زباله ها و پسماند مطرح شد و چند مصوبه خوب هم در این زمینه داشتیم.

وی ادامه داد: یک مصوبه خوب این کارگروه، گزارش بسیار امیدوار کننده مبنی بر بی خطرسازی زباله های پزشکان بود که حدود یک سال است جلسات مکرری در این زمینه داشتیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه کار بی خطر سازی زباله ها و انتقال آنها به خارج از مطب توسط صنف دندانپزشکان در حال انجام است گفت: طبق توافقی که میان سازمان نظام پزشکی و بیمارستانهای تامین اجتماعی صورت گرفت، این دو سازمان موظف هستند زباله های بیمارستان ها و مطب ها را دفع بهداشتی کنند.

اصلانی اضافه کرد: ظرف مدت ۱۰ روز آینده همه پزشکان مکلف و موظف هستند بحث بی خطرسازی زباله در مطب را مانند دندانپزشکان به صورت قانونمند انجام دهند.

وی در خصوص سایت جمع آوری زباله ها نیز بیان داشت: در مطالعات طرح جامع شهرستانها برای دفع بهداشتی زباله ها، مکانی بین شهرستانهای الشتر و نورآباد لحاظ شد.

معاون عمرانی استانداری لرستان اظهار داشت: برخی شهردارها این کار برایشان مشکل بود و بعد مسافت را مطرح می کنند.

اصلانی با بیان اینکه در کارگروه امروز مقرر شد طبق قانون منطقه ای که توسط مهندسین ذی صلاح مشخص شده، و در جامع منطقه ای هم آورده شده منطقه ای بین الشتر و نورآباد به عنوان منطقه دفن و دفع شهرهای نورآباد و الشتر مشخص شود.

وی بیان داشت: شهردارها هم موظف به انجام این دستورالعمل هستند و در صورت تخطی شهردارها، طبق قانون با آنها برخورد قاطع صورت می گیرد.