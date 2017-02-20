حمیده ماحوزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۹۳ تاکنون ‌تلاش‌های گسترده‌ای برای انتخاب بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران صورت گرفته است و طرح‌ها وبرنامه‌های متعددی را در این زمینه اجرا کردیم.

وی با اشاره به پتانسیل بالای استان بوشهر حوزه کتاب و کتاب‌خوانی، خاطرنشان کرد: استان بوشهر در سال ۹۳ مقام سوم کشور را کسب کرد و در سال ۹۴ نیز به عنوان یکی از دو نامزد اصلی پایتخت کتاب ایران انتخاب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: در سال ۹۴ دبیرخانه در استان فعال بود ولی بوشهر رتبه دوم کتاب ایران را کسب کرد.

وی تصریح کرد: در سال جاری دبیرخانه فعال‌تر شد و از نهادها و سازمان‌ها و ادارات مختلف برای دستیابی به اهداف مورد نظر کمک خواستیم و برنامه های سال ۹۳ و ۹۴ اجرایی شد و گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شد.

ماحوزی با اشاره به اینکه از هزار و ۵۰۰ باشگاه کتاب در کشور، ۵۱۰ باشگاه در بوشهر و خورموج است، افزود: ۹۰ درصد برنامه‌ها اجرا شد و امسال بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شد.