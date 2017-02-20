فرهنگ بخشنامه پذیر نیست/آموزش تنها راه کاهش آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت محمودی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری با تأکید مقام معظم رهبری طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی به صورت موکد در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

وی در این راستا در اردیبهشت ماه امسال اولین ستاد سامان دهی آسیب های اجتماعی برگزار و این طرح در استان آغاز شد، بیان کرد: در دوماه اخیر با پیگیری های وزرات کشور و دستورات مقام مظعم رهبری اعتباراتی برای اجرای این طرح تخصیص یافت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این استان نسبت به سایر استان ها در خصوص شرایط اجتماعی و فرهنگی در شرایط بهتری به سر می برد، عنوان داشت: با این وجود با توجه به پیشینه فرهنگی و مذهبی استان هر درصد از آسیب های اجتماعی برای استان زیاد بوده و باید کنترل و مدیریت شود.

اختصاص ۶۰۰ میلیون تومان به طرح کاهش آسیب های اجتماعی

محمودی با بیان اینکه در این راستا برای ۹ دستگاه در سطح وزارتخانه ای قراردادهایی منعقد شده و اعتباراتی اختصاص یافته است، عنوان داشت: در مرحله نخست اجرای این طرح ۶۰۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافته که تاکنون برخی از دستگاه ها ۱۰۰ درصد اعتبارات تخصیص و برخی ۲۵ درصد تخصیص اعتبار داشته اند.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی و بعد از ارائه برنامه ها به صورت مرحله به مرحله باقی اعتبارات تخصیص خواهد یافت.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در قالب این طرح موضوعات متفاوت بین دستگاه ها تقسیم شده است، بیان داشت: در این راستا سازمان بهزیستی در حوزه مفاسد اخلاقی و اجتماعی، وزارت آموزش و پرورش در زمینه اعتیاد، طلاق و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، قوه قضاییه در حوزه اعتیاد و طلاق، وزارت تعاو، ن کار و رفاه اجتماعی در حوزه اعتیاد و مفاسد اخلاقی و اجتماعی در حوزه کودکان، وزارت علوم در حوزه طلاق، نیروی انتظامی موضوع طلاق و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، وزارت ورزش اعتیاد و مفاسد، وزارت بهداشت در حوزه آموزش مهارت های زندگی و طلاق باید ورود پیدا کند.

محمودی با تأکید بر نقش موثر رسانه ها در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی، افزود: به همان میزان که دستگاه ها در این زمینه نقش دارند رسانه ها نیز در این زمینه به اندازه مدیران سهم دارند چراکه در برخی از مواقع یارانه دریافتی برخی از رسانه ها از اعتبارات دفتر اجتماعی استانداری هم بیشتر است

مسکن مهر پیوست فرهنگی و اجتماعی ندارد

وی با بیان اینکه رسانه ها باید حضور مدیران در حوزه آسیب های اجتماعی مطالبه کرده و از آن ها پاسخ بخواهند، گفت: مسکن مهر پیوست فرهنگی و اجتماعی ندارد و این را رسانه ها باید مطالبه کنید.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جهل و ناآگاهی عامل اصلی در حوزه آسیب های اجتماعی است، بیان داشت: کسی که معتاد می شود جامعه بستر را فراهم کرده اما در همین جامعه افراد زیادی هستند که گرفتار اعتیاد نمی شوند.

محمودی با بیان اینکه اگر هوشیار باشیم و آگاه باشیم دچار اشتباه نمی شویم، افزود: بنابراین ناچار هستیم آموزش دهیم وگرنه همه اقدامات یک دور تسلسل خواهد بود و هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد.وی با اشاره به اینکه در حوزه اجتماعی هیچ کار دیگری غیر از آموزش نمی توان کرد، عنوان داشت: فرهنگ و اجتماع نه دستور پذیرند نه بخشنامه پذیر مگر اینکه آموزش دهیم.