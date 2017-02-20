بلایای طبیعی ابزار سیاسی علیه دولت نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به برگزاری همایش فلسطین در تهران، این همایش را فرصتی مغتنم برای جمهوری اسلامی جهت رساندن ندای مظلومیت ملت فلسطین به گوش جهانیان دانست و تصریح کرد: رهبران جمهوری اسلامی همواره پرچمدار اعلام مظلومیت فلسطین بوده اند و معتقدیم که فلسطین، نماد همه ملت های مظلومی است که قربانی بلند پروازی ها و زورگوییهای کشورهای سلطه هستند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رژیم صهیونستی نیز نماد سلطه گری همه کشورهای استعمارگر است، افزود: از زمانی که این غده سرطانی در غرب آسیا ظهور کرد، جنگ ها و آشوب های متعددی به راه افتاد و این نشان می دهد که غرض از این سلطه گری، زورگویی و بی خانمان کردن افراد مظلوم، در واقع ایجاد آشوب، فروش سلاح های فراوان و به استضعاف کشاندن مردم برای جلوگیری از ظهور یک قدرت مردمی بوده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) از همان آغاز نهضت در سال۱۳۴۲ بر مسئله دفاع از فلسطین و محکومیت همکاری رژیم فاسد پهلوی با رژیم غاصب صهیونیستی تاکید کردند و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی ملت و دولت ایران دانستند، اظهار کرد: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین در واقع اقدام علیه همه مسلمانان بوده است و همایش پیش رو فرصت مغتنمی است برای آن که جمهوری اسلامی بعنوان پرچم دار حمایت از فلسطین، توجه مسلمانان را بار دیگر به مسئله فلسطین جلب کند.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به علنی شدن مراودات اخیر برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، نزدیکی آشکار و پنهان برخی دولت های مدعی اسلامیت به رژیم صهیونیستی را خیانتی بزرگ توصیف کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در جریان همایش فلسطین باید مورد توجه قرار گیرد، برجسته سازی خیانت به اسلام و مسلمین توسط همین کشورهای مدعی اسلامیت است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین یک حمایت ایدئولوژیک و دینی است، نه موردی و تاکتیکی، خاطر نشان کرد: حمایت از مستضعفان طبق قانون اساسی، یکی از ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و امیدواریم که همه مسلمانان نسبت به مظلومیت فلسطین و سیاست های ظالمانه ای که پشت سر رژیم صهیونیستی در منطقه ما وجود دارد بیدار شوند و حق طلبان دنیا برای دفع شر این رژیم غاصب چاره ای بیندیشند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعمال تحریم ها و فشارهای جدید از سوی آمریکا، تبلیغات وسیع و تهدیدات متعدد دولتمردان این کشور را نشانگر صدق فرمایش مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا دانست و تصریح کرد: متاسفانه آمریکا به برجام پایبند نبوده گرچه دولتمردان آنها مدعی هستند که اقداماتشان نقض برجام نبوده است. مقامات آمریکایی با وجود همه اقداماتی که مغایر با متن و روح برجام بوده باز هم مدعی هستند که برنامه جامع اقدام مشترک، به ضررشان تمام شده و به همین دلیل مدام در پی تهدیدها و تحریم های جدید هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه آمریکایی ها همواره نشان داده اند که به هیچ صراطی مستقیم نیستند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی متکی به آرای مومنین و مسلمین است، لذا باید به این سخن الهی که «فان العزه لله و لرسوله و للمومنین» یقین داشته باشیم. اخبار حق تعالی یک اخبار واقعی است و باطل در آن راه ندارد. علاوه بر این در دل این عبارت شریف نیز علاوه بر اخبار، وعده ای وجود دارد لذا همگی وظیفه داریم که با صدق ایمان، به حق متعال اتکال کنیم و خداوند قطعاً به ما پاسخ خواهد داد. اگر به وعده های الهی مومن باشیم هرگز از تهدیدهای پوشالی قدرت های سلطه گر هراسی نخواهیم داشت زیرا باورمان این است که تمام این قدرت ها زیر سیطره قدرت حق تعالی است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ایمان به وعده های الهی هیچ منافاتی با مدیریت، تدبیر و برنامه ریزی ندارد، بزرگترین تدبیر را مقاوم سازی ملت در برابر تحریم ها دانست و تصریح کرد: راه چاره برای مقابله با تحریم ها «اقتصاد مقاومتی» است و همه مسئولان و مردم با وحدت و همدلی باید هر آنچه در وسعمان هست در راستای خنثی سازی تحریم ها به کار گیریم. با برنامه ریزی صحیح باید سرمایه های مردم به چرخه اشتغال و تولید بیاید که در این صورت در مقابل همه تهدیدها بیمه خواهیم شد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه آمریکا و اذنابش دشمن هستند و قطعاً از هر نقطه ای که احساس کنند ما ضعف داریم ضربه خود را وارد خواهند کرد، بر لزوم پاسخ قاطع و محکم به تهدیدها تاکید کرد و گفت: ما در عین حال که از دولت محترم و بویژه وزیر محترم امور خارجه به سبب موضع‌گیری های مناسب در برخی مقاطع نسبت به تهدیدها تشکر می کنیم اما معتقدیم که در زمان مقتضی و مناسب باید قاطع تر و محکم تر پاسخ گفت تا دشمنان بدانند که ملت ما پای آرمان های خود ایستاده و هرگز از آن چه که مربوط به عزت و استقلالش باشد کوتاه نخواهد آمد.

رئیس دستگاه قضایی تحریم ها را به رغم ایجاد برخی مشکلات، فرصتی برای تحریک اندیشه ها و سرمایه ها در راستای رشد و تعالی کشور دانست و با اشاره به تذکرات مکرر مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی تدبیر درستی است که در کنار توکل و اعتماد به خدا باید از سوی مسئولان و مردم پیگیری شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وقوع سیلاب در استان های مختلف بویژه در جنوب کشور نیز تصریح کرد: توقع عمومی از دولت این است که به مشکلات هموطنانی که گرفتار این بلایای طبیعی شده اند رسیدگی عاجل کند و از آن مهمتر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با کار فنی و کارشناسی برای جلوگیری از تکرار آسیب های ناشی از بلایای طبیعی است.

رئیس قوه قضاییه در عین حال تاکید کرد: بلایای طبیعی در همه جای دنیا وجود دارد و در اختیار بشر نیست لذا نباید با انتظارات بیش از حد و طرح برخی مسائل، این بلایا به ابزاری سیاسی علیه دولت تبدیل شود. در عین حال انتظار و توقع از دولت محترم این است که با مدیریت صحیح و بهره‌گیری از امکانات و منابع در اختیار، در بحث کمک رسانی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه، مواجهه صحیحی با بلایای طبیعی داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه همچنین با دعوت از مردم برای یاری رساندن به هموطنان گرفتار در استان های مختلف تاکید کرد که این اقدام دینی، انسانی و اخلاقی هیچ منافاتی با انجام وظایف توسط مسئولان ندارد بلکه خود موجب تحصیل کمالات و وسیله ای برای تقرب الهی است.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی پیرامون ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار گرفت.