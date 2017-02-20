منتظر سریعترین رایانه های تاریخ باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، طی چهار دهه گذشته صنعت الکترونیک سازی دنیا همواره متأثر از قانون «مور» بوده است که می گوید سرعت و قابلیت تجهیزات الکترونیکی هر دو سال یک بار دو برابر می شود. همچنین هر شرکت فعال در حوزه فناوری گجتهای بهتر، هوشمندتر و سریعتری را ارایه می کند.

گوردون مور از بنیانگذاران شرکت اینتل که قانون مور را پایه گذاری کرده است می گوید: شمار ترانزیستورهایی که در تراشه ها قرار می گیرد تقریبا هر ۲۴ ماه یکبار دوبرابر می شود.

ترانزیستورها در واقع ریز سوئیچهای الکتریکی هستند که در ساخت تمامی گجتهای الکترونیکی ساختار اساسی و غیرقابل چشم پوشی محسوب می شوند. درحالی که روزبه روز ابعاد ترانزیستورها کوچکتر می شود شاهد تولید نسل سریعتر با مصرف برق کمتری نیز هستیم.

در این راستا همواره این پرسش مطرح می شود که ترانزیستورها تا چه حد قابلیت کوچکتر شدن را دارند؟ این سؤال را می توان یکی از بزرگترین پرسشهای قرن ۲۱ دانست. برخی این پرسش را مطرح می کنند که آیا می توان برای این روند، نقطه توقفی تصور کرد یعنی جایی که دیگر نتوان ترانزیستورها را کوچکتر کرد؟ پاسخ به این پرسش چالشی اساسی است به خصوص که کارشناسان درآمد کسب شده از تولید و فروش ترانزیستورها در سراسر جهان را سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار عنوان می کنند.

درحال حاضر شرکتهایی همچون اینتل درحال تولید انبوه ترانزیستورهایی به ضخامت تنها ۱۴ نانومتر هستند یعنی تنها ۱۴ بار عریض تر از مولکولهای DNA.

این محصولات از سیلیکن ساخته می شوند که دومین عنصر فراوان در زمین به حساب می آید. ابعاد اتمی سیلیکن تنها دو دهم نانومتر است. ترانزیستورهای فعلی حدود ۷۰ نانومتر ضخامت دارند و به همین می توان انتظار داشت که همچنان شاهد تولید نمونه های کوچکتر هم باشیم. بدین ترتیب می توان گفت که به محدودیت مطرح شده در ساخت کوچکترین تراتزیستورها نزدیک می شویم.

کارشناسان معتقدند با استفاده از این نسل آتی ترانزیستورها می توان رایانه های نوری ساخت که سرعت عملکردشان فراتر از تصورات فعلی است یعنی رایانه هایی مبتنی بر نور که تا ۲۰ برابر سریعتر از لپ تاپهای قدرتمند فعلی کار می کنند.