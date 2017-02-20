ترامپ برای مبارزه با تروریسم بین المللی همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر شامانوف» رئیس کمیته دفاعی و نماینده پارلمان روسیه گفت: مسکو از رئیس جمهوری و دولت جدید آمریکا انتظار دارد که اقدامات مناسب در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی اتخاذ کنند.

وی با اشاره به تروریسم بین المللی افزود: یک کشور و یا یک گروه هرگز توانایی مبارزه با این پدیده را نخواهد داشت بلکه همه جهان باید در این مبارزه متحد شوند.

شامانوف سپس تاکید کرد: به همین دلیل است که ما از رئیس جمهوری آمریکا و رهبران کشورهای مهم اروپایی که در آینده نزدیک زمام امور اجرایی کشورشان را به دست خواهند گرفت، انتظار همکاری مناسب برای نابودی تروریسم را داریم.

رئیس کمیته دفاعی پارلمان روسیه سپس با اشاره به این مطلب که در دوران ریاست جمهوری «باراک اوباما» روابط مسکو- واشنگتن به سردی گرائیده و به پایین ترین سطح خود رسید، گفت: مسکو همچنان از جانب غرب هدف هجمه اطلاعاتی شدید قرار دارد.