انبارهای امدادی کرمان خالی است/احتمال وقوع سیلاب در اواخر هفته

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از ستاد جمعیت هلال احمر استان کرمان در ارتباط ویدئو کنفرانس با رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور اظهار کرد: امروز از شهرستان بردسیر بازدید داشتیم و دو هزار و ۵۰۰ خانه در این شهرستان مستقیما دچار آسیب ناشی سیل شده اند.

وی افزود: ۲۱ شهرستان استان کرمان درگیر سیل بودند و به دلیل آمادگی استان کرمان خوشبختانه تلفات جانی نداشته ایم.

رزم حسینی با اشاره به اینکه استان کرمان به لحاظ وسعت بزرگترین استان کشور است، گفت: خودروهای جمعیت هلال احمر در مقایسه با گستردگی استان کرمان اندک است بر این اساس نیاز است خودروهای بیشتری در اختیار این استان قرار گیرد.

استاندار کرمان گفت: انبارهای شهرستان های استان کرمان خالی است و با توجه به اینکه در چند روز آینده بارندگی ها دوباره در کرمان آغاز می شود در خواست داریم این انبارها را تقویت کنید؛ اعتبار استان را به یک میلیارد تومان افزایش دهید تا بتوانیم اقلام ضروری را در سطح استان خریداری کنیم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور هم در ادامه از سفر خود به استان کرمان طی هفته جاری خبر داد و گفت: یک خودرو نجات به استان کرمان تحویل داده ایم.

مرتضی سلیمی گفت: نیازهای اولیه استان کرمان را در کوتاهترین زمان تامین خواهیم کرد.