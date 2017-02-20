شهردار نوشهر استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسلامی شهردار نوشهر ظهر دوشنبه از سمت خود استعفا کرد.

فرهاد شیخ الاسلامی شهردار نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، مشکلات جسمی، ادامه درمان و همچنین ادامه تحصیل را دلیل استعفایش اعلام کرد.

یک عضو شورای شهر نوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید خبر استعفای شهردار نوشهر گفت: استفای شیخ الاسلامی با هفت رای موافق اعضای شورای شهر تصویب شده است.

این عضو شورا با بیان اینکه در متن استعفا به دلایل شخصی اشاره شده است، به جزییات بیشتر از دلایل استعفای شهردار نوشهر اشاره ای نکرد.

شیخ الاسلامی از سال ۹۲ سکان شهرداری نوشهر را در دست گرفته بود و خدمات شایانی را ارائه داده بود.